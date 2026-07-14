Μεταμόρφωση: Νέα σύνθεση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και στη Δημοτική Επιτροπή

Η Δημοτική σύγκληση όρισε νέα σύνθεση για την περίοδο 06.07.2026–31.12.2028: πρόεδρος του Δ.Σ. η Δήμητρα Σκοπελίτη, αντιπρόεδρος ο Σπύρος Πανδής, γραμματέας ο Γρηγόρης Μολύβας. Ανακοινώθηκαν επίσης τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

Ανανεωμένο Προεδρείο και Δημοτική Επιτροπή για τη δεύτερη θητεία

Σχετική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεταμόρφωσης όρισε την νέα σύνθεση του Προεδρείου για τη δεύτερη θητεία της περιόδου 2024–2028, που καλύπτει το διάστημα από 06.07.2026 έως 31.12.2028. Από την ψηφοφορία προέκυψαν οι θέσεις προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του Σώματος, καθώς και ο νέος αντιδήμαρχος Οικονομικών.

«Η μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμητρα Σκοπελίτη είναι η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μεταμόρφωσης»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας: πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η Δήμητρα Σκοπελίτη, αντιπρόεδρος ο Σπύρος Πανδής (παράταξη «Πολιτεία Ευθύνης») και γραμματέας ο Γρηγόρης Μολύβας (παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»). Στη θέση του αντιδημάρχου Οικονομικών ορίστηκε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, στη θέση που κατείχε μέχρι πρότινος η κα Σκοπελίτη.

Η εκλογή του Προεδρείου συμπληρώθηκε αμέσως από την ανάδειξη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, που θα λειτουργεί υπό την προεδρία του δημάρχου. Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει εκπροσώπους τόσο από τη διοίκηση όσο και από την αντιπολίτευση, με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Θέση Όνομα Παράταξη (όπου αναφέρεται) Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμητρα Σκοπελίτη — Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σπύρος Πανδής Πολιτεία Ευθύνης Γραμματέας Δ.Σ. Γρηγόρης Μολύβας Λαϊκή Συσπείρωση Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Αναστασόπουλος —

Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής από την παράταξη της διοίκησης είναι ο Βασίλης Κορκολής, ο Στέλιος Σαριδάκης, ο Αδάμ Αδαμίδης και ο Αντώνης Χριστοφορίδης. Από την αντιπολίτευση ορίστηκαν ως τακτικά μέλη ο Σάββας Νάνος και ο Παναγιώτης Μακρίδης.

Τακτικά μέλη (διοίκηση): Β. Κορκολής , Σ. Σαριδάκης , Α. Αδαμίδης , Α. Χριστοφορίδης

, , , Τακτικά μέλη (αντιπολίτευση): Σ. Νάνος , Π. Μακρίδης

, Αναπληρωματικά μέλη (διοίκηση): Γ. Στρογγυλούδης , Χ. Νικολοπούλου , Π. Λουσίδης , Π. Αστήθας

, , , Αναπληρωματικά μέλη (αντιπολίτευση): Β. Κορδολαίμης, Κ. Λιάκου

Η αναδιάταξη των θέσεων στο Προεδρείο και στην Επιτροπή έχει άμεση σημασία για τη λειτουργία του Δήμου: το Προεδρείο διευθύνει τις συνεδριάσεις και διαχειρίζεται διαδικαστικά ζητήματα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η Δημοτική Επιτροπή συχνά προετοιμάζει και εισηγείται οικονομικά και διοικητικά θέματα που φτάνουν στο Σώμα.

Για τους κατοίκους της Μεταμόρφωσης, οι αλλαγές αυτές σημαίνουν ότι οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα περάσουν από το νέο σχήμα κατά το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή των μελών αντανακλά την αναλογία ανάμεσα στη διοίκηση και στην αντιπολίτευση που θα απασχολεί τα τοπικά όργανα μέχρι το τέλος του 2028.

Η σύνθεση του Προεδρείου και της Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκε στην ειδική συνεδρίαση, θα αποτελέσει το πλαίσιο για τις επόμενες συνεδριάσεις και τις προτεραιότητες της δημοτικής διοίκησης μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας.