Νέα προεδρία στον Ροταριανό Όμιλο Κέρκυρας με έμφαση σε εκπαίδευση και κοινωνική δράση

Τελετή παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε στο Corfu Golf Club την 8η Ιουλίου, με συμμετοχή εκπροσώπων εκκλησίας, περιφέρειας και βουλευτή. Η νέα πρόεδρος αναλαμβάνει με δέσμευση συνέχισης των δράσεων για νέους και υποτροφίες.

Τελετή αλλαγής ηγεσίας στο Corfu Golf Club

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε, στον χώρο του Corfu Golf Club, η τελετή αλλαγής ηγεσίας του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας ροταριανής χρονιάς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι θρησκευτικών και πολιτειακών αρχών, μέλη και φίλοι του Ομίλου, ενώ τον τόνο των χαιρετισμών έδωσαν στελέχη από την ευρύτερη ροταριανή κοινότητα και την πολιτική σκηνή του νησιού.

"Μέσα σε ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα"

Η τελετή χαρακτηρίστηκε από στιγμές αναγνώρισης της προσφοράς του Ομίλου στην τοπική κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της νεολαίας και στην εκπαιδευτική υποστήριξη μέσω υποτροφιών. Η παρουσία των υποτρόφων μαζί με τις οικογένειές τους αποτέλεσε συγκινητικό σημείο της βραδιάς, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου στην ανάπτυξη ευκαιριών για νέους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος ο Ροταριανός Lino Pignataro, εκπρόσωπος του Ροταριανού Ομίλου Bari Sud, σε αναγνώριση της πολυετούς συνεργασίας και προσφοράς του. Η απερχόμενη πρόεδρος, κα Χριστίνα Τριβυζά, παρουσίασε τον απολογισμό της θητείας 2025–2026, επισημαίνοντας τις βασικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς και τις συνεργασίες που υλοποιήθηκαν.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή παράδοσης-παραλαβής της προεδρίας: η κα Χριστίνα Τριβυζά παρέδωσε τα καθήκοντα στην κα Βίκυ Μαρτίνου, εκφράζοντας τις ευχές για επιτυχημένη συνέχεια. Στους αποστολείς χαιρετισμών περιλαμβάνονταν ο Διοικητής της 2475 Ροταριανής Περιφέρειας, Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας και ο Βουλευτής Κερκύρας Δημήτριος Μπιάγκης.

Σημεία ενδιαφέροντος για την τοπική κοινότητα

Υποτροφίες: Οι υποτροφίες και η παρουσία των υποτρόφων υπογραμμίζουν τη συνεισφορά του Ομίλου στην εκπαίδευση νέων της περιοχής.

Οι υποτροφίες και η παρουσία των υποτρόφων υπογραμμίζουν τη συνεισφορά του Ομίλου στην εκπαίδευση νέων της περιοχής. Συνεργασίες: Η ανακήρυξη του Lino Pignataro δείχνει τη διεθνή διάσταση συνεργασιών και ανταλλαγών.

Η ανακήρυξη του Lino Pignataro δείχνει τη διεθνή διάσταση συνεργασιών και ανταλλαγών. Κοινωνική δράση: Ο απολογισμός της απερχόμενης προέδρου ανέδειξε τις δράσεις στήριξης τοπικών κοινωνικών αναγκών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

Για την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας η σταθερότητα στη λειτουργία τέτοιων συλλογικών φορέων σημαίνει συνέχιση προγραμμάτων που αφορούν εθελοντισμό, κοινωνική πολιτική και υποστηρικτικές δομές. Η νέα διοίκηση κληρονομεί σχέδια και συνεργασίες που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και καλείται να τα προωθήσει περαιτέρω, ειδικά σε τομείς όπως η νεολαία, η εκπαίδευση και η αλληλεγγύη.

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Η νέα ροταριανή χρονιά ξεκινά με την πρόθεση συνέχισης των προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς και της υποστήριξης της νέας γενιάς. Για τους κατοίκους της Κέρκυρας αυτό σημαίνει τη συνέχιση διαθέσιμων τοπικών πρωτοβουλιών και πιθανή επέκταση συνεργασιών με φορείς της περιοχής.