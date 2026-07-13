Νέα συλλογική δομή αντίπαλων δυνάμεων: πάνω από 400 μέλη στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ.

Η ΕΛ.Α.Σ. παρουσιάζει ένα ευρύ Εθνικό Συμβούλιο με συμμετέχοντες από την κυβέρνηση Τσίπρα, την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα και νέα πρόσωπα — μια προσπάθεια επανασχεδιασμού της οργανωτικής και κοινωνικής παρουσίας της κεντροαριστεράς.

Πολιτικός επαναπροσανατολισμός και κοινωνική διεύρυνση

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου, που αριθμεί πάνω από 400 μέλη, συνιστά προσπάθεια ανασύνθεσης του πολιτικού χώρου που παραδοσιακά σχετίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα δομή επιχειρεί να λειτουργήσει ως ανοικτό πεδίο συμμετοχής, προσεγγίζοντας κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές κατηγορίες εκτός του στενού κομματικού πυρήνα.

Ο χαρακτήρας της σύνθεσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αποτυπώνει την πρόθεση να ενταχθούν στην πολιτική διαδικασία πρόσωπα με διαφορετικές εμπειρίες: πρώην κυβερνητικά στελέχη της περιόδου Τσίπρα, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι της αγοράς, νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι και εκπρόσωποι του πολιτισμού και του αθλητισμού. Στόχος είναι μια «πλατφόρμα» που θα διαμορφώσει πολιτική πρόταση με ευρύτερη κοινωνική αναφορά.

Δομή και στόχοι της πρωτοβουλίας

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η συγκρότηση δεν αποσκοπεί στην αναβίωση παραδοσιακών κομματικών μηχανισμών αλλά στην ενσωμάτωση τομέων όπου, κατά την ανακοίνωση, «κρίνονται οι μεγάλες αλλαγές» της κοινωνίας. Η έμφαση δίνεται στην κοινωνική αντιπροσώπευση και στην ενεργή συμμετοχή πολιτών απ’ όλο το φάσμα της παραγωγικής και επιστημονικής ζωής.

«μια νέα συλλογική πολιτική δομή που συγκροτείται από 400+1 πολίτες με διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές διαδρομές»

Η συγκεκριμένη φράση, που περιέχεται στην επίσημη περιγραφή, συνοψίζει την πρόθεση: να ανοίξει ο διάλογος και να συγκροτηθούν πολιτικές προτάσεις που απορρέουν από την κοινωνία και όχι αποκλειστικά από κομματικές αποφάσεις.

Πιθανές επιπτώσεις στο πολιτικό πεδίο

Η κίνηση αυτή μπορεί να έχει πολλαπλά αποτελέσματα: να αναζωπυρώσει τον χώρο γύρω από την κεντροαριστερή παράταξη, να μετατοπίσει συζητήσεις σε θέματα κοινωνικής παραγωγής και καθημερινότητας, αλλά και να δοκιμάσει την αντοχή των εσωκομματικών ισορροπιών. Η συμμετοχή πρώην κυβερνητικών στελεχών δίνει στρατηγική εμπειρία, ενώ τα νέα πρόσωπα και οι εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα προσφέρουν κοινωνική σύνδεση.

Οι επόμενες κινήσεις —οργάνωση επιτροπών, δημόσιες τοποθετήσεις και προτεινόμενες πολιτικές πλατφόρμες— θα καθορίσουν το αν η πρωτοβουλία θα εξελιχθεί σε σταθερό πολιτικό πόλο ή θα παραμείνει ένας ευρύτερος συμβουλευτικός μηχανισμός.

Σύνθεση σε γραμμή

Περισσότερα από 400 μέλη ανάμεσα σε επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και ενεργούς πολίτες.

μέλη ανάμεσα σε επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και ενεργούς πολίτες. Συμμετοχή πρώην κυβερνητικών συνεργατών της περιόδου Τσίπρα.

Έμφαση στην κοινωνική και παραγωγική εκπροσώπηση.

Τομέας Παρουσία Ακαδημαϊκή κοινότητα Ναι Επιχειρηματίες / Οικονομία Ναι Νεολαία / Φοιτητές Ναι Τομείς Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού Ναι

Η προοπτική επιτυχίας εξαρτάται από την ικανότητα μετατροπής της ευρείας σύνθεσης σε λειτουργικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και στην αναγνωρισιμότητα των προτεινόμενων πολιτικών λύσεων από την κοινωνία. Παραμένει κρίσιμο το κατά πόσον αυτή η πρωτοβουλία θα καταφέρει να γίνει αξιόπιστος πόλος διατύπωσης πολιτικής και κινητοποίησης ψηφοφόρων.