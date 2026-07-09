Νεάπολη: στρατηγικός διάλογος για γεύσεις, τουρισμό και ναυτιλία

Στο ξενοδοχείο Limira Mare έγινε το Σάββατο 4 Ιουλίου η ημερίδα για τη σύνδεση πρωτογενούς τομέα, γαστρονομίας και τουρισμού, με τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας και στελέχη του χώρου.

Εστίαση στην τοπική αλυσίδα αξίας

Στη Νεάπολη Λακωνίας, στο ξενοδοχείο Limira Mare, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκδήλωση με τίτλο «Νεάπολη Βοιών: Σταυροδρόμι Τοπικών Γεύσεων, Τουρισμού και Ναυτιλίας». Η ημερίδα, που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Λακωνίας και η Επαγγελματική Ένωση Βατίκων, έθεσε στο επίκεντρο τη σύνδεση της παραγωγής, της γαστρονομίας και του τουρισμού ως εργαλείων τοπικής ανάπτυξης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν ομιλίες, συζητήσεις και παρουσιάσεις με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα, τις γαστρονομικές διαδρομές και τον βιώσιμο τουρισμό, καθώς και επίδειξη συνταγών βασισμένων σε τοπικά προϊόντα των Βατίκων. Η θεματική της εκδήλωσης αντανακλά την επιδίωξη να προσφέρει ο τόπος όχι μόνο θέαμα, αλλά και εμπειρία γεύσης και πολιτισμού.

«Η Νεάπολη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο χάρτη της Πελοποννήσου. ... Η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό αποτελεί στρατηγική επιλογή για το μέλλον της Λακωνίας.»

Ομιλητής από πλευράς Περιφέρειας ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για συντονισμένη ενίσχυση υποδομών και προβολής τοπικών προϊόντων ώστε η Λακωνία να καταστεί «σύγχρονος και ανταγωνιστικός προορισμός». Η προσέγγιση επικεντρώνει στην εμπειρία του επισκέπτη: τοπικές γεύσεις, μονοπάτια ιστορίας και επαφή με την αυθεντικότητα του τόπου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της εστίασης, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Καββαθάς (πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ), ο Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος (πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και αντιπρόεδρος ΠΟΞ), η Μάγδα Πετροπούλου (Γενική Διευθύντρια ΔΕΠ/ΕΦΕΠΑΕ) και η σεφ/συγγραφέας Ντίνα Νικολάου, μαζί με τους προέδρους εστίασης της περιοχής.

Έμφαση στη σύνδεση αγροτικής παραγωγής με τουριστική εμπειρία.

Διάλογος για βιώσιμα μοντέλα και προβολή τοπικών προϊόντων.

Παρουσίαση τοπικών γαστρονομικών προτάσεων από τα Βάτικα.

Η ημερίδα υπογραμμίζει πρακτικά ζητούμενα για τη Νεάπολη και την ευρύτερη περιοχή: ενίσχυση επιχειρηματικότητας στον τουρισμό και τη γαστρονομία, προβολή των προϊόντων της υπαίθρου και βελτίωση υποδομών που διευκολύνουν τη σύνδεση θαλάσσιων διαδρομών με τοπικές υπηρεσίες. Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της Λακωνίας, η στρατηγική αυτή σημαίνει ευκαιρίες συνεργασίας αλλά και ανάγκη προσαρμογής σε νέες μορφές τουριστικής προσφοράς.

Όνομα Ρόλος Θεόδωρος Βερούτης Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Γιώργος Καββαθάς Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου Μάγδα Πετροπούλου Γενική Διευθύντρια ΔΕΠ/ΕΦΕΠΑΕ Ντίνα Νικολάου Σεφ & Συγγραφέας

Η τοπική κοινότητα καλείται πλέον να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα των συζητήσεων, ώστε οι παραγωγοί, οι επιχειρήσεις εστίασης και οι φορείς του τουρισμού να διαμορφώσουν κοινές πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν την περιοχή των Βατίκων ως προορισμό βιώσιμης εμπειρίας.