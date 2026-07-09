Νεάπολη Βοιών: προώθηση τοπικών προϊόντων, γαστρονομίας και βιώσιμου τουρισμού

Στο Limira Mare συγκεντρώθηκαν φορείς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας για να αναδείξουν τη σύνδεση πρωτογενούς τομέα, γαστρονομίας και ναυτιλίας ως μοχλούς ανάπτυξης για τα Βάτικα και τη Λακωνία.

Εκδήλωση στη Νεάπολη για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Στο ξενοδοχείο Limira Mare της Νεάπολης Λακωνίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκδήλωση με τίτλο «Νεάπολη Βοιών: Σταυροδρόμι Τοπικών Γεύσεων, Τουρισμού και Ναυτιλίας», κατόπιν πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Λακωνίας και της Επαγγελματικής Ένωσης Βατίκων. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες και συζητήθηκαν προοπτικές που συνδέουν τον πρωτογενή τομέα, τη γαστρονομία και τον τουρισμό με έμφαση σε μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, και ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος. Επίσης παραβρέθηκαν η Μάγδα Πετροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΔΕΠ/ΕΦΕΠΑΕ, η σεφ και συγγραφέας Ντίνα Νικολάου καθώς και οι πρόεδροι της εστίασης Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

«Η Νεάπολη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο χάρτη της Πελοποννήσου. [...] Η ανάπτυξη δεν έρχεται από έναν μόνο τομέα. Έρχεται όταν σ»

Η δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, Θεόδωρου Βερούτη, τόνισε τη στρατηγική σημασία της περιοχής: στο νότιοανατολικό άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, κοντά σε σημαντικές θαλάσσιες διαδρομές, η Νεάπολη μπορεί να αποτελέσει κόμβο σύνδεσης ανθρώπων, προϊόντων και εμπειριών. Η τοποθέτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη συντονισμού υποδομών και προβολής τοπικών προϊόντων για να γίνει η Λακωνία πιο ανταγωνιστικός προορισμός.

Στο πρόγραμμα περιλήφθηκαν ομιλίες, συζητήσεις και παρουσιάσεις για:

τον πρωτογενή τομέα και τη σύνδεσή του με τον τουρισμό,

τις γαστρονομικές διαδρομές ως τουριστικό προϊόν,

τις πρακτικές βιώσιμου τουρισμού και την ανάδειξη τοπικών συνταγών βασισμένων σε προϊόντα των Βατίκων.

Η εκδήλωση επιδίωξε να αναδείξει πώς η τοπική παραγωγή και η ναυτιλία μπορούν να ενσωματωθούν σε τουριστικά πακέτα εμπειριών που αναζητούν οι σύγχρονοι επισκέπτες: αυθεντικότητα, γεύσεις και ιστορικά μονοπάτια. Η έμφαση στην εμπειρία σημαίνει ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και οι παραγωγοί μπορούν να αξιοποιήσουν συνεργασίες με τουριστικούς φορείς και εστίαση για μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, η εκδήλωση σηματοδοτεί την πρόθεση φορέων και κυβερνητικών στελεχών να σχεδιάσουν με πιο στοχευμένο τρόπο υποδομές και δράσεις προβολής. Κεντρικό στοιχείο παραμένει η σταθερή υποστήριξη στην επιχειρηματικότητα και η προβολή των τοπικών προϊόντων ως φορέων τοπικής ανάπτυξης.

Φορείς/Εκπρόσωποι Ρόλος Επιμελητήριο Λακωνίας Διοργάνωση Επαγγελματική Ένωση Βατίκων Συνεργασία ΓΣΕΒΕΕ, Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου, ΔΕΠ/ΕΦΕΠΑΕ, σεφ Ντίνα Νικολάου Συμμετοχή/ομιλίες

Η συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η ανάδειξη γαστρονομικών διαδρομών με τοπικά προϊόντα, αναφέρθηκαν ως βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της απασχόλησης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν σε ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα επικεντρωθεί η Περιφέρεια και οι τοπικοί φορείς για να μεταφραστούν οι ιδέες σε έργα και δράσεις με απτό όφελος για τους κατοίκους των Βατίκων και της ευρύτερης Λακωνίας.