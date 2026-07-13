Νεκρός 78χρονος λουόμενος στην παραλία της Περαίας — διενεργείται προανάκριση

Ένας 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Περαίας. Στο σημείο επενέβησαν στελέχη του Λιμενικού και πλήρωμα του ΕΚΑΒ· παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Συναγερμός στην παραλία της Περαίας

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην παραλία της Περαίας ένας άνδρας ηλικίας 78 ετών. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατό του.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» για τις πρώτες ενέργειες, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης.

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία της Περαίας, περιοχή με συχνή κίνηση λουόμενων.

Στην περιοχή επενέβησαν το Λιμενικό Σώμα και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Από την ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου προκύπτει ότι έχει κινητοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για τα αιτιολογικά του συμβάντος. Η εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής σηματοδοτεί ότι οι αρχές επιδιώκουν πλήρη διαλεύκανση των αιτίων του θανάτου.

Συμμετέχοντες Ρόλος / Ενέργεια Λιμενικό Σώμα Επιτόπια επέμβαση και διερεύνηση περιστατικού ΕΚΑΒ Μεταφορά και διαπίστωση θανάτου από πλήρωμα ασθενοφόρου Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης Εκτέλεση νεκροψίας-νεκροτομής

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη πρόληψης και επαγρύπνησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στις ακτές: τηρώντας βασικά μέτρα ασφάλειας και ενημερώνοντας άμεσα τις αρχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βελτιώνονται οι δυνατότητες άμεσης βοήθειας.

Οι έρευνες του Λιμεναρχείου θα καθορίσουν τον τρόπο και τα αίτια της ανακοπής και θα ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα νομικά βήματα μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με επίσημες ανακοινώσεις από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης και την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, μετά τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.