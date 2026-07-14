Νέο καθημερινό στέκι στην καρδιά του Κιλκίς: το «Θες» απέναντι από τα Δικαστήρια

Στο κέντρο του Κιλκίς άνοιξε το «Θες», καφενείο με σπιτικό φαγητό και πρωινές επιλογές. Λειτουργεί από νωρίς το πρωί έως νωρίς απόγευμα και στοχεύει σε μόνιμο κοινό εργαζομένων και διερχόμενων.

Νέα επιλογή για καφέ και σπιτικό φαγητό στο κεντρικό μέτωπο της πόλης

Στην καρδιά του Κιλκίς, σε σημείο με έντονη κίνηση και ορατότητα, άνοιξε πρόσφατα το μικρό κατάστημα εστίασης «Θες». Η επιχείρηση βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα νέα Δικαστήρια, στη συμβολή των οδών 21ης Ιουνίου 164 και Μόσκωφ, και ήδη λειτουργεί ως καθημερινό στέκι για όσους κινούνται στο κέντρο της πόλης.

Το κατάστημα επικεντρώνεται στον ποιοτικό καφέ, στις φρέσκες πρωινές επιλογές και σε πιάτα της σπιτικής κουζίνας, που σερβίρονται κατά το μεσημέρι. Ο χώρος περιγράφεται ως λιτός και σύγχρονος, με έμφαση στη φιλόξενη ατμόσφαιρα, στοιχεία που στοχεύουν να τον καταστήσουν προσιτό τόσο για γρήγορο πρωινό όσο και για ολοκληρωμένο μεσημεριανό.

«Ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά όταν βρίσκει συνέπεια στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση. Αυτό είναι που προσπαθούμε να προσφέρουμε καθημερινά».

Οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινές από 06:00 έως 16:00, από Δευτέρα έως Σάββατο, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο για επαγγελματίες, υπαλλήλους γραφείων, μηχανικούς και πολίτες που κινούνται πρώιμα στην πόλη. Η θέση του, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Κιλκίς, ενισχύει τον ρόλο του ως σημείου συνάντησης και ενδιάμεσου σταθμού για καφέ και γεύμα.

Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στην περιοχή, το «Θες» προσθέτει μια επιλογή με έμφαση στη συνέπεια της ποιότητας και στην άμεση εξυπηρέτηση. Η λειτουργική πολιτική του —πρωινές προσφορές και μαγειρευτά της ημέρας— ανταποκρίνεται στην ανάγκη για γρήγορα αλλά και ποιοτικά γεύματα στο μεσημέρι.

Τοποθεσία: απέναντι από τα νέα Δικαστήρια, συμβολή 21ης Ιουνίου 164 & Μόσκωφ

απέναντι από τα νέα Δικαστήρια, συμβολή 21ης Ιουνίου 164 & Μόσκωφ Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα–Σάββατο 06:00–16:00

Δευτέρα–Σάββατο 06:00–16:00 Προσφορά: καφές, πρωινό, σπιτικά μαγειρευτά

Η εμφάνιση νέων επιχειρήσεων στο εμπορικό κέντρο της πόλης επιδρά στην τοπική αγορά εργασίας και στη ζωή της γειτονιάς: προσελκύει περαστικούς, εξυπηρετεί πρόωρη κίνηση και ενισχύει τον φυσικό χώρο συνάντησης για μικρές επαγγελματικές ή κοινωνικές συναντήσεις. Η επιμονή στην ποιότητα και στη συνέπεια στην εξυπηρέτηση θα κρίνει αν το «Θες» θα εδραιωθεί ως σταθερή επιλογή των κατοίκων.

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Διεύθυνση 21ης Ιουνίου 164 & Μόσκωφ, Κιλκίς Ώρες 06:00–16:00 (Δευτ.–Σάβ.) Κύρια προσφορά Καφές, πρωινό, σπιτικά γεύματα

Για όσους ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν μία νέα καθημερινή πρόταση στην πόλη, το «Θες» εμφανίζεται ως μια κοντινή, εστιασμένη σε ποιότητα επιλογή. Η πορεία του το επόμενο διάστημα θα δείξει κατά πόσο θα γίνει σημείο αναφοράς για τους κατοίκους του κέντρου του Κιλκίς.