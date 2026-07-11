Νέος χάρτης ποδηλατικών διαδρομών ενισχύει την προβολή της Πιερίας

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής κυκλοφόρησε σύγχρονο χάρτη με επιλεγμένες διαδρομές για ποδηλατικό τουρισμό που καλύπτουν ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, αξιοποιώντας την πιστοποίηση «Bike Friendly Destination».

Οδηγός σε δύο τροχούς για την Πιερία

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) προχώρησε στην έκδοση ενός νέου, σύγχρονου τουριστικού χάρτη ποδηλατικών διαδρομών για την Πιερία, αξιοποιώντας τη δυναμική από την πιστοποίηση της περιοχής ως «Bike Friendly Destination». Ο χάρτης συγκεντρώνει επιλεγμένες διαδρομές που καλύπτουν το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, συνδέοντας παραθαλάσσιους και ορεινούς προορισμούς με τοπικά μνημεία και φυσικά τοπία.

Για κάθε διαδρομή ο χάρτης περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες: βαθμό δυσκολίας, απόσταση, υψομετρική διαφορά, εκτιμώμενο χρόνο και σημεία ενδιαφέροντος. Στόχος είναι να προσφέρει στους επισκέπτες τα εργαλεία για μια ασφαλή και οργανωμένη περιήγηση με ποδήλατο στην Πιερία.

«Ο νέος ποδηλατικός χάρτης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο προβολής του τόπου μας και ενισχύει τη θέση της Πιερίας ως προορισμού για τους φίλους του ποδηλάτου», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.

Ο πρόεδρος του Π.Ο.Τ.Α.Π., επίσης, επεσήμανε ότι ο οργανισμός συνεχίζει να επενδύει στον ποδηλατικό τουρισμό, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Κάλυψη : όλη η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

: όλη η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Πληροφορίες : δυσκολία, απόσταση, υψομετρική, χρόνος, σημεία ενδιαφέροντος.

: δυσκολία, απόσταση, υψομετρική, χρόνος, σημεία ενδιαφέροντος. Στόχος: προβολή, ασφάλεια και υποστήριξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Τι αλλάζει για την τοπική κοινότητα

Η παρουσία ενός επίσημου, συγκεντρωτικού οδηγού διευκολύνει τόσο τους επισκέπτες όσο και τις τοπικές επιχειρήσεις—ξενοδοχεία, καταστήματα ενοικίασης ποδηλάτων, καταστήματα εστίασης και τεχνικής υποστήριξης. Η σαφής σήμανση και οι πληροφορίες για το επίπεδο δυσκολίας μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους και να βελτιώσουν τον προγραμματισμό εκδρομών, ειδικά για οικογένειες και ομάδες μεσαίου επιπέδου εμπειρίας.

Στοιχείο Περιγραφή Περιεχόμενο χάρτη Διαδρομές, δυσκολία, απόσταση, υψομετρική, χρόνος, σημεία ενδιαφέροντος Στόχευση Επισκέπτες που επιθυμούν ποδηλατική περιήγηση στην Πιερία Οφέλη Προβολή περιοχών, επιμήκυνση τουριστικής περιόδου, υποστήριξη τοπικής οικονομίας

Για τους κατοίκους της Πιερίας, ο χάρτης σηματοδοτεί ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς του τουρισμού και στον ιδιωτικό τομέα· παράλληλα, θέτει προτεραιότητες για βελτίωση υποδομών όπως σήμανση και σημεία εξυπηρέτησης ποδηλατών. Η αξιοποίηση της πιστοποίησης «Bike Friendly Destination» μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης κοινού εκτός θερινής αιχμής.

Ο νέος χάρτης θα είναι διαθέσιμος από τα σημεία τουριστικής πληροφόρησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Ο.Τ.Α.Π., όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Επόμενο βήμα για τους φορείς της περιοχής είναι η επικοινωνιακή προώθηση και η συνεργασία με επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την πλήρη αξιοποίηση του εργαλείου.

Η έκδοση του χάρτη αποτελεί ένα πρακτικό βήμα προς την καθιέρωση της Πιερίας ως σταθερού προορισμού για ποδηλατικούς ταξιδιώτες, με άμεσες συνέπειες στην τοπική αγορά υπηρεσιών και στις επιλογές αναψυχής των κατοίκων.