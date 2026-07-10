Νευροκόπι: 500.000 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας — νέα χρηματοδότηση για τον δήμο

Εγκρίθηκε η τέταρτη πρόταση του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου για έργα αγροτικής και κτηνοτροφικής οδοποιίας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει εξασφαλιστεί φτάνει τα <strong>2.000.000 ευρώ</strong>.

Νέα χρηματοδότηση για οδικά έργα που εξυπηρετούν παραγωγή και κτηνοτροφία

Εγκρίθηκε η τέταρτη πρόταση του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου που αφορά την αναβάθμιση του αγροτικού και κτηνοτροφικού οδικού δικτύου, με ποσό 500.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή προστίθεται σε προηγούμενες εγκρίσεις και ανεβάζει τον συνολικό προϋπολογισμό των εγκεκριμένων προτάσεων σε 2.000.000 ευρώ.

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της περιοχής, η βελτίωση των δρόμων αυτών έχει πρακτική σημασία: μειώνει τον χρόνο μεταφοράς προϊόντων, βελτιώνει την πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες και περιορίζει το κόστος συντήρησης οχημάτων. Σε περιοχές με διασκορπισμένες καλλιέργειες και μονάδες εκτροφής, οι ασφαλείς οδοί είναι καθοριστικοί παράγοντες για την καθημερινότητα και την παραγωγική λειτουργία.

Στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής υπογραμμίζεται ότι η έγκριση αυτή είναι αποτέλεσμα στοχευμένου σχεδιασμού και συνεχούς διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων. Επιπλέον, τονίζεται η συνδρομή του βουλευτή Δράμας στη διαδικασία προώθησης των προτάσεων.

«Η επιτυχία αυτή δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών. Είναι καρπός σωστής προετοιμασίας, έγκαιρου σχεδιασμού και συνεχούς διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων, με μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και τη στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής.»

Τα έργα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις ενδέχεται να καλύπτουν παρεμβάσεις όπως βελτίωση βατού τμήματος, εξομάλυνση επιφανειών, επισκευές τεχνικών έργων και τοπική αποκατάσταση φθορών. Η σειρά των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Δήμος και τη διαθεσιμότητα των πόρων.

Ποσό νέας έγκρισης: 500.000 ευρώ

500.000 ευρώ Συνολικός εξασφαλισμένος προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

2.000.000 ευρώ Πεδίο εφαρμογής: αγροτική και κτηνοτροφική οδοποιία

Στοιχείο Ποσό Νέα έγκριση (τέταρτη πρόταση) 500.000 € Σύνολο εξασφαλισμένων προτάσεων 2.000.000 €

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων παρεμβάσεων από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης. Για τους παραγωγούς αυτό σημαίνει προσμονή για βελτίωση της προσβασιμότητας στις εκμεταλλεύσεις και μείωση λειτουργικών δαπανών.

Η στρατηγική ενίσχυσης του αγροτικού οδικού δικτύου εντάσσεται σε ευρύτερη πολιτική του Δήμου για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την οικονομία της περιοχής. Η επιτυχία των εγκεκριμένων προτάσεων θα κριθεί στην πορεία από την ποιότητα των έργων και την ταχύτητα υλοποίησης.

Οι κάτοικοι του Νευροκοπίου και οι φορείς του πρωτογενούς τομέα αναμένουν πλέον τις προσκλήσεις προς ανάδοχους και την ανακοίνωση χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να αποτιμηθεί καλύτερα το άμεσο όφελος για την τοπική κοινότητα.