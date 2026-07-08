Νυχτερινές δονήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα και Φαλάσαρνα

Τρεις σεισμικές δονήσεις μεταξύ 3,0 και 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκαν τα ξημερώματα σε περιοχές του Λασιθίου και των Χανίων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Νέα σεισμική δραστηριότητα τα ξημερώματα — χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές

Τρεις σεισμικές δονήσεις κατεγράφησαν στη διάρκεια της νύχτας στην Κρήτη, με επίκεντρα σε θαλάσσια σημεία νότια του Γούδουρα στο Λασίθι και στην περιοχή των Φαλασάρνων στα Χανιά. Τα δεδομένα προέρχονται από την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η πρώτη από τις νυχτερινές δονήσεις καταγράφηκε στις 01:18 και είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο πλησίον των Φαλασαρνών και εστιακό βάθος περίπου 10,7 χλμ. Ακολούθησε σεισμός στη θαλάσσια περιοχή του Γούδουρα στις 02:27, έντασης 3,7 Ρίχτερ και εστιακού βάθους 9,7 χλμ, ενώ δεκατρία λεπτά αργότερα σημειώθηκε δεύτερη δόνηση στην ίδια θαλάσσια ζώνη με μέγεθος 3,0 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 6,5 χλμ.

Ώρα Μέγεθος (R) Επίκεντρο Εστιακό Βάθος (χλμ) 01:18 3,8 Περιοχή Φαλασάρνων (Κίσσαμος, Χανιά) 10,7 02:27 3,7 Θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα (Λασίθι) 9,7 02:40 3,0 Θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα (Λασίθι) 6,5

Οι εντάσεις των δονήσεων είναι της τάξης των μικροσεισμών και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές στις παράκτιες κοινότητες. Παρά ταύτα, η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα στη θαλάσσια ζώνη νότια του Γούδουρα καθιστά σημαντική την ενημέρωση των κατοίκων και των φορέων για τυχόν μετασεισμούς.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι σεισμοί έγιναν νυχτερινές ώρες και είχαν μέγεθος μεταξύ 3,0 και 3,8 Ρίχτερ .

και . Τα εστιακά βάθη κυμάνθηκαν από 6,5 έως 10,7 χλμ , γεγονός που συχνά σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται από την επιφάνεια μικρότερης ή μέτριας έντασης κραδασμούς.

, γεγονός που συχνά σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται από την επιφάνεια μικρότερης ή μέτριας έντασης κραδασμούς. Σε περίπτωση έντονων μετασεισμών οι πολίτες να ακολουθούν τα γνωστά μέτρα αυτοπροστασίας: απομάκρυνση από ράφια και παράθυρα, παραμονή σε ανοιχτούς χώρους αν χρειαστεί.

Η σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη είναι διαχρονικό φαινόμενο και ο τοπικός πληθυσμός έχει εμπειρία στην αντιμετώπισή της. Παρόλα αυτά, οι τοπικές αρχές και οι σεισμικές υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν εξελίξεις. Οι κάτοικοι μπορούν να ενημερώνονται για νεότερα από τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και των δημοτικών υπηρεσιών.

Για τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών, η γεωγραφική θέση των επί κεντρων —θαλάσσια νότια του Γούδουρα και κοντά στα Φαλάσαρνα— είναι χρήσιμη πληροφορία όταν αξιολογούν την ένταση που αντιλήφθηκαν ή τις τοπικές επιπτώσεις.