Ο Έβρος σε συρρίκνωση: αιτίες, επιπτώσεις και η καθημερινότητα των ακρίτων

Η αποδημία, το κλείσιμο επιχειρήσεων και η υποβάθμιση υπηρεσιών μετασχηματίζουν τον Έβρο σε ολιγομελή περιοχή με σημαντικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία και την παραγωγή.

Συνεχής φθορά του πληθυσμού και της παραγωγής στον νομό

Ο νομός Έβρου βιώνει συρρίκνωση πληθυσμού και οικονομικής δραστηριότητας, με συνέπειες που γίνονται εμφανείς στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η δημοσίευση που φέρνει στο φως την κατάσταση κάνει λόγο για χωριά που έχουν μετατραπεί σε οικισμούς «ολιγομελείς, πλέον, άνευ σχολείων» και για κλείσιμο παραγωγικών μονάδων και στρατοπέδων που παρείχαν εισόδημα και «κίνημα» στις τοπικές αγορές.

«Ο Έβρος σβήνει, μία Πατρίδα χάνεται»

Οι λόγοι που επισημαίνονται είναι πολλαπλοί και αλληλένδετοι: υψηλή φορολογία, δυσκολίες συγκοινωνίας, πολιτικές ενεργειακής αξιοποίησης που αλλοιώνουν παραγωγικές ζώνες, και μια διαχρονική αίσθηση απομάκρυνσης από το κεντρικό κράτος. Το αποτέλεσμα είναι ολιγότεροι κάτοικοι, λιγότερα σχολικά τμήματα και αποδυναμωμένη τοπική οικονομία.

Από το ιστορικό σημείο του νομού υπενθυμίζεται ότι μεγάλο τμήμα στα βόρεια διαμορφώθηκε πριν 103 χρόνια, με κόπο και μόχθο· σήμερα όμως η περιοχή «μαραζώνει» καθώς κλείνουν εργοστάσια και επιχειρήσεις τυποποίησης που δεν άντεξαν την οικονομική πίεση και μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.

Κοινωνική συνέπεια : μείωση σχολείων και νεανικού πληθυσμού, αύξηση του ποσοστού ηλικιωμένων.

: μείωση σχολείων και νεανικού πληθυσμού, αύξηση του ποσοστού ηλικιωμένων. Οικονομική συνέπεια : απώλεια θέσεων εργασίας, μετακίνηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε άλλη χώρα.

: απώλεια θέσεων εργασίας, μετακίνηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε άλλη χώρα. Διοικητική/θεσμική: αίσθηση αθηνοκεντρικής αδιαφορίας για προβλήματα των ακρίτων.

Η περιγραφή της καθημερινότητας περιλαμβάνει εικόνες από εποχές όπου τα χωριά «έσφιζαν από ζωή» και ο σιδηρόδρομος, τα σχολεία και τα εργοστάσια διατηρούσαν έναν τοπικό κύκλο δραστηριότητας. Σήμερα, πολλοί κάτοικοι ζουν με το παρελθόν ως παρέα, ενώ οι νέες γενιές αναζητούν αλλού ευκαιρίες.

Παράγοντας Επίπτωση Υψηλή φορολογία Αναστολή ή μεταφορά επιχειρήσεων Έλλειψη συγκοινωνιών Απομόνωση οικισμών, περιορισμός πρόσβασης σε υπηρεσίες Ενεργειακές επιλογές Κατάτμηση παραγωγικών εκτάσεων

Για τους κατοίκους του νομού οι επιπτώσεις είναι πρακτικές και άμεσες: λιγότερες υπηρεσίες, μικρότερη τοπική αγορά, δυσκολότερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές και υγειονομικές δομές. Η αποψίλωση της παραγωγής πλήττει τον πρωτογενή τομέα, που παλαιότερα παρήγαγε προϊόντα ικανά για εξαγωγή και για την αυτοτροφοδοσία της περιοχής.

Η εικόνα που περιγράφεται δεν είναι απλώς νοσταλγική καταγραφή, αλλά συναφής με αποφάσεις οικονομικής και χωροταξικής πολιτικής που έχουν μακροχρόνιες συνέπειες για την ακριτική κοινωνία. Η τοπική κοινότητα αντιμετωπίζει την πρόκληση της αναζήτησης βιώσιμων λύσεων για να ανακοπεί η τάση συρρίκνωσης και να στηριχθεί η παραγωγή και η κοινωνική συνοχή.

Κάθε συζήτηση για την αναζωογόνηση του Έβρου θα πρέπει να συνυπολογίζει τα χαρακτηριστικά της περιοχής: την ιδιαίτερη γεωγραφία, την παραγωγική της παράδοση και τον ρόλο της ως ακριτική ζώνη που διασυνδέει ηπείρους. Οι κάτοικοι αναμένουν στοχευμένες πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τις αιτίες της αποσύνθεσης και θα επαναφέρουν υπηρεσίες και δραστηριότητες που αποτελούσαν παλαιότερα τον σκελετό της τοπικής ζωής.