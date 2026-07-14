Ο πρωτογενής τομέας στο κέντρο της περιβαλλοντικής πολιτικής που προτείνει ο Σ. Τσουκαρέλης

Ο Σωτήρης Τσουκαρέλης μεταφέρει τη δράση του από την κοινωνία στην πολιτική, θέτοντας την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία ως πυλώνες της περιβαλλοντικής ατζέντας και ζητώντας αποκέντρωση και σύνδεση των πολιτικών με τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων.

Ο δημόσιος διάλογος για το περιβάλλον στην Ελλάδα αποκτά νέα βαρύτητα όταν πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες ζητούν τη μετατροπή των κοινωνικών πρωτοβουλιών σε διακριτές πολιτικές επιλογές. Ο Σωτήρης Τσουκαρέλης —γνωστός από τις κοινωνικές πρωτοβουλίες των «Ψηλών Βουνών»— εμφανίζεται αποφασισμένος να μεταφέρει το πεδίο της δράσης του στην πολιτική, εντασσόμενος στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με κεντρικό άξονα την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Αγροτική παραγωγή και περιβάλλον: προτεραιότητα ή παράβλεψη;

Στην παρέμβασή του, ο κ. Τσουκαρέλης θέτει ευθέως ότι «

Περιβάλλον είναι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μας

», μετατοπίζοντας την εστίαση από θεωρητικές προσεγγίσεις σε πρακτικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την παραγωγική βάση της χώρας. Η τοποθέτηση αυτή υπενθυμίζει ότι η σχέση μεταξύ φυσικών πόρων, παραγωγής τροφίμων και τοπικών κοινωνιών αποτελεί κεντρικό στοιχείο κάθε εθνικής στρατηγικής για το περιβάλλον.

Παράλληλα, ο ίδιος εκφράζει κριτική για την προτεραιοποίηση επενδύσεων όπως τα data centers, που παρουσιάζονται ως «μεγάλες επενδύσεις», χωρίς, κατά την άποψή του, να εξετάζεται επαρκώς η διαθεσιμότητα νερού για τις ανάγκες ψύξης τους. Η παρατήρηση αυτή εισάγει ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς κατανέμονται οι φυσικοί πόροι και πώς διασφαλίζεται η συμβατότητα τεχνο-οικονομικών επιλογών με την αγροτική δραστηριότητα;

Προτάσεις και επιπτώσεις

Από τη συνέντευξη στις σελίδες του militaire.gr προκύπτει ένα πλαίσιο προτάσεων που συνδέουν περιβάλλον και πολιτική δράση:

Μετατροπή κοινωνικών πρωτοβουλιών σε ολοκληρωμένες πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα.

Αποκέντρωση: μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων προς την επαρχία, ακόμη και μετακίνηση υπηρεσιών του κράτους, για ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Αναθεώρηση της προτεραιοποίησης επενδύσεων με κριτήριο τη διαθεσιμότητα και τη διαχείριση φυσικών πόρων, ιδίως του νερού.

Οι προτάσεις αυτές έχουν συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα: οικονομική ενίσχυση των αγροτικών περιοχών, αλλαγές στη δομή δημόσιας διοίκησης, και ανάγκη για πιο λεπτομερή περιβαλλοντική και υδρολογική αποτίμηση πριν από μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις.

Τομέας Ρόλος στην πρόταση Γεωργία & κτηνοτροφία Κύριος πυλώνας περιβαλλοντικής και οικονομικής πολιτικής Data centers Αμφισβητούμενη επένδυση χωρίς σαφή σχεδιασμό για τους φυσικούς πόρους

Η «μετάβαση» κοινωνικών δράσεων σε πολιτική παρέμβαση απαιτεί σχεδιασμό που δεν περιορίζεται σε δηλώσεις σκοπού: χρειάζεται συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε υποδομές, χρηματοδότηση, κατάρτιση αγροτών και νέα θεσμικά εργαλεία για τη διαχείριση νερού και γης. Η πρόταση για αποκέντρωση —συμπεριλαμβανομένης της ιδέας μεταφοράς υπουργείων στην περιφέρεια— αν υλοποιηθεί, θα αλλάξει την κατανομή πόρων και θα επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία του κράτους σε σχέση με την αγροτική παραγωγή.

Τέλος, η δημόσια συζήτηση που ανοίγει η πρωτοβουλία του κ. Τσουκαρέλη οφείλει να συνδυαστεί με τεκμηριωμένες μελέτες για τη συμβατότητα νέων επενδύσεων με τα τοπικά οικοσυστήματα και τις υδατικές ανάγκες, ώστε οι περιβαλλοντικές πολιτικές να λειτουργούν ως εργαλείο στήριξης της παραγωγής και όχι ως πρόσθετο βάρος σε περιοχές ήδη ευάλωτες.