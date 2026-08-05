Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» για πυρκαγιές η Λέσβος — μέτρα ετοιμότητας και οδηγίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» (κατηγορία 4) λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλήθηκαν φορείς και τοπικά όργανα για άμεση συντονισμένη δράση.

Καμπανάκι για τη Λέσβο: πλήρης ετοιμότητα στις υπηρεσίες

Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει τον κίνδυνο στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός). Η απόφαση αφορά, μεταξύ άλλων, και τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Εύβοιας και την Περιφέρεια Αττικής.

Στο πλαίσιο της κήρυξης «Red Code» προβλέπεται η πλήρης ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ανάπτυξη του απαιτούμενου προσωπικού και μέσων, καθώς και η υλοποίηση δράσεων υποστήριξης και βραχείας αποκατάστασης σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντων.

Κλήση στους δήμους και τις περιφέρειες για άμεση σύγκληση των Τοπικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Αύξηση περιπολιών με εναέρια επιτήρηση και επιχειρησιακές δυνάμεις πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές.

Δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης και αρωγής για τον περιορισμό των επιπτώσεων ενδεχόμενων καταστροφών.

Η κήρυξη αποσκοπεί στην άμεση ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και διάδοσης δασικών πυρκαγιών, αλλά και να διασφαλιστεί ταχύτερη ανταπόκριση σε περίπτωση συμβάντος.

Περιοχή Κατάσταση κινδύνου Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου Κατηγορία 4 (Red Code) Περιφερειακή Ενότητα Χίου Κατηγορία 4 Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας Κατηγορία 4 Περιφέρεια Αττικής Κατηγορία 4

Για τους κατοίκους της Λέσβου η απόφαση σημαίνει αυξημένη επαγρύπνηση και τήρηση μέτρων πρόληψης. Συνιστώνται τα ακόλουθα πρακτικά βήματα προετοιμασίας:

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και καθαρισμός αυλών και περιμετρικών χώρων που γειτνιάζουν με δασικές ή θαμνώδεις εκτάσεις.

Έλεγχος ετοιμότητας ατομικών μέσων πυρόσβεσης και οχημάτων, πλήρωση ρεζερβουάρ νερού όπου είναι δυνατόν.

Ενημέρωση ηλικιωμένων και ευάλωτων ατόμων για σχέδιο έκτακτης απομάκρυνσης και συγκέντρωση σε ασφαλή σημεία.

Οι αρμόδιες αρχές θα συνεχίσουν τις περιπολίες εναέριας επιτήρησης και τις επίγειες περιπολίες, ενώ οι τοπικοί φορείς έχουν κληθεί να συνεδριάσουν για τον συντονισμό των μέτρων. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι, λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών και της συνεχιζόμενης πίεσης σε εθνικό επίπεδο από πολλαπλά συμβάντα, απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους.

Οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την ώρα, η πρόθεση είναι η πλήρης ενεργοποίηση μέσων και προσωπικού ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τους κατοίκους και το φυσικό περιβάλλον της Λέσβου.