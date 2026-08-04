Τέταρτη νύχτα μάχης στη Δυτική Αττική: φωτιές σε Ψάθα, Λούμπα και περιοχές των Μεγάρων

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις, υδροφόρα και πλωτά μέσα παραμένουν σε επιφυλακή καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να απειλεί οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Εκκενώσεις με 112 και εκτεταμένες επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται για τέταρτη νύχτα.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα και γύρω περιοχές

Για τέταρτη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης και οι εθελοντές δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τα κύρια μέτωπα εντοπίζονται πάνω από τη ΒΙΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα (πάνω από το Άνω Αλεποχώρι) και στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις τοπικές αρχές να διατηρούν αυξημένο επίπεδο επιφυλακής.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδόθηκαν συνολικά 5 μηνύματα μέσω του αριθμού 112 για προληπτικές απομακρύνσεις πολιτών από περιοχές που κρίθηκαν επικίνδυνες: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφείικα και Άνω Αλεποχώρι. Οι εκκενώσεις στόχευσαν να προστατεύσουν κατοίκους καθώς οι φλόγες προσεγγίζουν οικιστικές ζώνες.

«Έχουν καεί σπίτια στην Ψάθα»

Η δήλωση αυτή, που αποδόθηκε σε τοπικές αρχές, δείχνει ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει ήδη υλικές ζημιές σε κατοικίες, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί επίσημη καταγραφή των απωλειών. Το πλήρες εύρος των ζημιών παραμένει υπό εκτίμηση καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται και οι πρόσβασεις σε ορισμένα σημεία είναι δύσκολες.

Μέσα και δυνάμεις που επιχειρούν

Στο πεδίο των επιχειρήσεων έχουν κινητοποιηθεί πολλαπλά μέσα και προσωπικό, σε συνεργασία με τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες. Σημαντικά στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνουν:

Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές.

Πλήθος υδροφόρων οχημάτων για την τροφοδοσία νερού και την προστασία οικισμών.

Σε ετοιμότητα πλωτά μέσα: δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη στα παράκτια μέτωπα.

Σε εθνικό επίπεδο αναφέρθηκε ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Η πυροσβεστική συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια των περιστατικών μέσω τοπικών ανακριτικών γραφείων και κλιμακίων της Δ.Α.Ε.Ε.

Κίνδυνοι και οδηγίες για τους κατοίκους

Οι άνεμοι που πνέουν σε αρκετές από τις πληγείσες ζώνες καθιστούν πιο απαιτητική την προσπάθεια ελέγχου των μετώπων, ενώ η εγγύτητα των πύρινων σημείων σε κατοικημένες περιοχές αυξάνει τον κίνδυνο. Οι πολίτες καλείται να τηρούν τα εξής μέτρα ασφαλείας:

Να ακολουθούν άμεσα τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112.

Σε περίπτωση εκκένωσης, να μετακινηθούν με ασφάλεια προς τις καθορισμένες ζώνες συγκέντρωσης ή σε ασφαλείς κατευθύνσεις.

Να αποφεύγουν να πλησιάζουν στα μέτωπα και να μην παρεμποδίζουν τις δυνάμεις διάσωσης.

Οι τοπικές υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Περιφέρεια παρακολουθούν την εξέλιξη και συντονίζουν τη διάθεση πόρων όπου χρειάζεται. Η συνεργασία με τις ναυτιλιακές και λιμενικές αρχές παρέχει επιπλέον μέσα για παρέμβαση κοντά στην ακτογραμμή, κυρίως στις παραθαλάσσιες ζώνες της Ψάθας, της Νέας Περάμου και των Παχών Μεγάρων.

Κατηγορία Αριθμός / Σημείωση Μηνύματα 112 5 Αγροτοδασικές πυρκαγιές τελευταίο 24ωρο 30 (26 αντιμετωπίστηκαν γρήγορα) Πλωτά μέσα (ετοιμότητα) 2 πλοία, 1 ταχύπλοο Π.Σ., πλωτά Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη

Η κατάσταση παραμένει σε κρίσιμη φάση και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής πρέπει να διατηρούν επαγρύπνηση. Οι επόμενες ώρες, καθώς και η μεταβολή του καιρού, θα κρίνουν κατά πολύ την εξέλιξη των μετώπων και την δυνατότητα οριοθέτησής τους.

Τοπικό αντίκτυπο: Ο κίνδυνος για κατοικίες, υποδομές και τοπικές οικονομικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, ελαιοκαλλιέργειες, μικρές επιχειρήσεις) είναι άμεσος. Η ανάκαμψη σε περιοχές όπως η Ψάθα και το Άνω Αλεποχώρι θα εξαρτηθεί από την έκταση των καταστροφών και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων.