Οδύνη και οργή της οικογένειας Λυγγερίδη για τη δίκη στον Κορυδαλλό

Η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη περιγράφει την καθημερινή μάχη για δικαίωση, την κόπωση από τα ταξίδια στην Αθήνα και την αγανάκτηση για την επιλογή των φυλακών Κορυδαλλού ως τόπου διεξαγωγής της δίκης.

Οικογένεια Λυγγερίδη: Πένθος, ταλαιπωρία και παράπονα για τον τόπο της δίκης

Η οικογένεια του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη συνεχίζει μια επίπονη μάχη δικαίωσης για τη δολοφονία του, που συνέβη κατά τα επεισόδια έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023. Η απώλεια έχει αφήσει βαθύ τραύμα στους γονείς και την αδελφή του θύματος, οι οποίοι μετακινούνται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα σε συνεχή βάση για να παρακολουθούν τη διάρκειας δίκη.

Η οικογένεια αναφέρει ως κύρια δοκιμασία όχι μόνο τον πόνο της απώλειας αλλά και την προσβολή που αισθάνονται από τον τόπο διεξαγωγής της δίκης: τις φυλακές του Κορυδαλλού. Η επιλογή αυτή προσθέτει μια επώδυνη διάσταση στη διαδικασία, καθώς, όπως λένε, κάθε είσοδος στην πύλη του καταστήματος κράτησης εντείνει το βάρος που ήδη φέρουν.

«Το παιδί μας έφυγε από τη ζωή, αυτό δεν αλλάζει. Οφείλουμε να αφήσουμε ένα στίγμα, να μην πάει χαμένο το αίμα του Γιώργου, να μην επαναληφθούν τέτοια γεγονότα, να μην έχουμε αυτή τη βία.»

Από τις δηλώσεις της μητέρας, Ευγενίας Λυγγερίδη, προκύπτει ότι οικογενειακή επιβίωση και ψυχική δύναμη είναι καθημερινή επιλογή: «Μαθαίνεις να ζεις με τον πόνο. Ο πόνος είναι καθημερινός. Απλά ξυπνάς το πρωί και λες: εντάξει, ξύπνησα σήμερα. Και συνεχίζεις κάθε μέρα μια μάχη.» Η οικογένεια επισημαίνει επίσης την ανάγκη να προστατευθεί και η αδελφή, Κατερίνα, καθώς και αυτή έχει υποστεί τις συνέπειες της τραγωδίας.

Τοπικό ενδιαφέρον και πρακτικές επιπτώσεις

Για τους κατοίκους της περιφέρειάς μας, το περιστατικό και η εξέλιξη της δίκης έχουν πολλαπλές διαστάσεις:

Ηθική και κοινωνική απαίτηση για απονομή δικαιοσύνης σε ένα περιστατικό με θύμα αστυνομικό.

Η δυσφορία πολιτών και οικογενειών που μεταφέρονται σε φυλακές για νομικές διαδικασίες και το κόστος που αυτό συνεπάγεται (οικονομικά, ψυχικά και πρακτικά).

Η ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια στις δημόσιες εκδηλώσεις και την προστασία των εργαζομένων στις δυνάμεις ασφαλείας.

Τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα συνδέουν το περιστατικό με τη βία που εκδηλώθηκε κατά τα επεισόδια, ενώ η οικογένεια ζητά να μείνει ζωντανό το μήνυμα ότι τέτοια γεγονότα δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Παράλληλα, η ταλαιπωρία των μετακινήσεων από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα επιβαρύνει επιπλέον τους συγγενείς, που δηλώνουν ότι αναγκάζονται να ταξιδεύουν σε εβδομαδιαία βάση για να παρευρίσκονται στη δίκη.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία περιστατικού Δεκέμβριος 2023 Τόπος συμβάντος Γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη Τόπος δίκης Φυλακές Κορυδαλλού Οικογένεια Μητέρα: Ευγενία · Αδελφή: Κατερίνα

Τι ζητούν οι συγγενείς

Κεντρικό αίτημα της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μείνει η υπόθεση ως προειδοποίηση ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά βίας. Η επιλογή του Κορυδαλλού ως τόπου διενέργειας της δίκης θεωρείται από αυτούς επιπλέον επιβάρυνση, τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτικά, ενώ τονίζουν την ανάγκη να αναγνωριστεί η σημασία της θυσίας του θύματος και η ανάγκη προστασίας όσων υπηρετούν σε θέσεις δημόσιας τάξης.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και κάθε νέα ακροαματική διαδικασία θα καθορίσει την πορεία της δικαστικής διερεύνησης. Για την τοπική κοινότητα της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας, το συμβάν λειτουργεί ως υπενθύμιση της ευαλωτότητας των πολιτών και της σημασίας της αποτελεσματικής διαχείρισης της δημόσιας τάξης σε μαζικές συγκεντρώσεις.

Show Time CY θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση και να ενημερώνει για οποιεσδήποτε νεότερες εξελίξεις που αφορούν τη δίκη και τα επακόλουθα για την οικογένεια και την κοινότητα.