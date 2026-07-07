Οι κάτοικοι στα Πεύκα σχεδιάζουν το μέλλον του περιαστικού δάσους: διαβούλευση και MasterPlan

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών καλεί τους πολίτες σε ανοικτή διαβούλευση για την ανάδειξη του περιαστικού δάσους στα Πεύκα, σε έκταση 1.256 στρεμμάτων, με εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 18:00.

Κάλεσμα συμμετοχής για ένα βιώσιμο περιαστικό δάσος

Ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών ενεργοποιεί τους κατοίκους των Πεύκων και της ευρύτερης περιοχής, ανοίγοντας τη διαδικασία διαβούλευσης για την αναβάθμιση και προστασία του περιαστικού δάσους. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια αναδασωτέα έκταση 1.256 στρεμμάτων, κρίσιμη ως πνεύμονας πρασίνου και ανάσας για την καθημερινότητα των πολιτών. Η δημοτική αρχή, μέσω της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, έχει τοποθετήσει το έργο στην κορυφή των προτεραιοτήτων, με στόχο ένα δάσος προσιτό, ασφαλές και βιώσιμο για την κοινότητα.

Από την καταγραφή στην πράξη: το MasterPlan σε εξέλιξη

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, που περιλάμβανε την τεκμηριωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του οικοσυστήματος, ο Δήμος προχωρά στο δεύτερο στάδιο: την ανοιχτή διαβούλευση με τους πολίτες. Παράλληλα, έχουν προηγηθεί κρίσιμες τεχνικές ενέργειες, όπως η εκπόνηση μελέτης αναδάσωσης σε 234 στρέμματα και η ολοκλήρωση του έργου πυροπροστασίας τόσο στο δάσος όσο και στις κατοικημένες ζώνες βόρεια του οικισμού των Πεύκων, στην ευρύτερη περιοχή των Κοιμητηρίων. Τα στοιχεία αυτά συγκροτούν τον κορμό ενός ολοκληρωμένου MasterPlan για την ανάδειξη της περιοχής.

Εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού: πότε και πού

Η διαβούλευση κορυφώνεται με το εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων (Ειρήνης 19, Πεύκα). Εκεί θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα συμπεράσματα για την τρέχουσα εικόνα του δάσους, όπως αποτυπώνονται στο υπό εκπόνηση σχέδιο, και θα ακολουθήσει συζήτηση για ανάγκες, προκλήσεις και δυνατότητες χρήσεων που μπορούν να ενσωματωθούν στο τελικό πλάνο.

Στοιχείο Πληροφορία Έκταση δάσους 1.256 στρέμματα Στάδιο έργου 2ο στάδιο διαβούλευσης (μετά την καταγραφή) Μελέτη αναδάσωσης 234 στρέμματα Πυροπροστασία Ολοκληρωμένες εργασίες σε δάσος και βόρειες κατοικημένες ζώνες Ημερομηνία Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 Ώρα 18:00 Χώρος Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων, Ειρήνης 19

Τι ζητά ο Δήμος από τους πολίτες

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κατοίκους, συλλόγους, επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο στόχος είναι να καταγραφούν ιδέες για νέες μορφές ήπιων χρήσεων και διαδρομών, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, παρεμβάσεις ασφάλειας και φύλαξης, καθώς και πρακτικές προτάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του δάσους απέναντι στην πυρκαγιά και την υποβάθμιση.

«σκοπός του εργαστηρίου είναι να καταγραφούν, από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, οι απόψεις, οι εμπειρίες και οι προτάσεις των πολιτών»

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ωρίμανσης του σχεδιασμού και θα τροφοδοτήσουν τα επόμενα βήματα του MasterPlan. Η συμμετοχή, επομένως, δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά ουσία για το τελικό αποτέλεσμα.

Άμεσος αντίκτυπος για την καθημερινότητα

Η αναβάθμιση του περιαστικού δάσους στα Πεύκα συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής: προσβάσιμοι χώροι αναψυχής, σκίαση και μείωση θερμικών νησίδων, ασφάλεια περιμετρικά των κατοικιών, αλλά και ευκαιρίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η ενίσχυση της πυροπροστασίας μειώνει τον κίνδυνο έκτακτων συμβάντων, ενώ οι στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να αποτρέψουν αυθαίρετες χρήσεις, να βελτιώσουν τη σήμανση και να επιτρέψουν πιο ορθολογική διαχείριση επισκεψιμότητας.

Πώς μπορούν να συμβάλουν οι κάτοικοι

Με φυσική παρουσία στο εργαστήριο της 9ης Ιουλίου για να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις.

για να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις. Με καταγραφή παρατηρήσεων για σημεία κινδύνου (π.χ. ξερά κλαδιά, ανεπαρκής πρόσβαση οχημάτων) και ιδέες για ήπιες χρήσεις.

Με συνεργασία με συλλόγους γειτονιάς και σχολεία ώστε οι ανάγκες της κοινότητας να αποτυπωθούν στο σχέδιο.

Η διαδικασία διαβούλευσης αποτελεί μία ευκαιρία συν-διαμόρφωσης του φυσικού περιβάλλοντος με ασφάλεια, τεκμηρίωση και προοπτική. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών μπορεί να προσδώσει στο έργο διάρκεια και αποδοχή, διασφαλίζοντας ότι το δάσος θα παραμείνει ζωντανό και λειτουργικό για τις επόμενες γενιές.