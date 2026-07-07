Π.Υ. Καρδίτσας: τέσσερα βαριά πρόστιμα σε δύο ημέρες για παραβάσεις στην αντιπυρική περίοδο

Τέσσερις παραβάσεις σε περιοχές του Δήμου Καρδίτσας εντόπισαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής, επιβάλλοντας πρόστιμα για καύση υπολειμμάτων και θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο.

Αυξημένοι έλεγχοι και κυρώσεις εν μέσω αντιπυρικής περιόδου

Με στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές του Δήμου Καρδίτσας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή τεσσάρων διοικητικών προστίμων το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου, για ενέργειες που θεωρούνται επικίνδυνες κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα περιστατικά, οι παραβάσεις αφορούσαν τόσο καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε υπαίθριους χώρους όσο και θερμές εργασίες χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι έλεγχοι έγιναν από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Καρδίτσας και κατέληξαν σε επιβολή κυρώσεων με συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το γεγονός υπογραμμίζει την αυστηρή στάση των αρχών για την αποτροπή πυρκαγιών, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κίνδυνος είναι αυξημένος λόγω καιρικών συνθηκών.

Τι καταγράφηκε και πόσο κόστισε στους παραβάτες

Από τα στοιχεία της Υπηρεσίας προκύπτουν τα εξής:

Ημερομηνία Παράβαση Πρόστιμο 4 Ιουλίου Καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο 1.546,87€ 4 Ιουλίου Καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο 1.546,87€ 5 Ιουλίου Θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο 1.289,06€ 5 Ιουλίου Καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο 1.546,87€

Τα πρόστιμα, που φτάνουν έως και τις 1.546,87€ ανά παράβαση, επιβεβαιώνουν ότι ακόμα και μια φαινομενικά «αθώα» εργασία μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρό κίνδυνο για τον αγροτικό και περιαστικό χώρο της Καρδίτσας. Η θερμή εργασία (π.χ. κοπή μετάλλων, ηλεκτροσυγκολλήσεις) και η καύση σε ανοιχτούς χώρους αποτελούν, κατά κανόνα, πρακτικές που απαιτούν αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τους περιορισμούς της περιόδου.

Τοπικός αντίκτυπος και ευθύνες πολιτών

Η επιβολή τεσσάρων κυρώσεων σε διάστημα 48 ωρών αναδεικνύει το μήνυμα των αρχών: η πρόληψη προηγείται και η μη συμμόρφωση έχει συνέπειες. Για τον νομό Καρδίτσας, όπου αγροτικές εργασίες και υπαίθριες παρεμβάσεις είναι συχνές, η αυστηρή επιτήρηση επιδιώκει να περιορίσει τα περιστατικά που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη, απώλειες σε παραγωγή και βλάστηση, αλλά και κινδύνους για κατοικίες και ανθρώπινες ζωές.

Η αντιπυρική ετοιμότητα δεν εξαντλείται στα πρόστιμα. Απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση, τήρηση των απαγορεύσεων και χρήση προστατευτικών μέτρων, ιδιαίτερα όταν εκτελούνται εργασίες κοντά σε ξερά χόρτα, αγροτεμάχια ή περιαστικά σημεία. Η συνεργασία πολιτών, επαγγελματιών και τοπικών φορέων είναι κρίσιμη ώστε να μειωθούν οι εστίες κινδύνου.

Χρήσιμες επισημάνσεις για την αντιπυρική περίοδο

Αποφεύγονται εργασίες που παράγουν σπινθήρες ή υψηλή θερμότητα σε υπαίθριο χώρο, ιδίως όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες ή άνεμοι.

Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών δεν πραγματοποιείται σε περιόδους που ισχύουν περιορισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται για τους ισχύοντες κανόνες.

Πριν από κάθε παρέμβαση σε αγροτεμάχιο ή ανοιχτό χώρο, εξετάζονται τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα (καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου, απομάκρυνση ξηρής βλάστησης, ύπαρξη μέσων άμεσης κατάσβεσης).

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας συνεχίζει τους ελέγχους με στόχο την πρόληψη και την προστασία της περιοχής. Οι πρόσφατες κυρώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά και υπενθυμίζουν ότι η ευθύνη για την ασφάλεια του τόπου είναι κοινή.