Παρά την πτώση στο πετρέλαιο, η βενζίνη μένει ακριβή στον Βόλο

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στον Βόλο παραμένει κοντά στα 1,93 €/λτ, ενώ η λήξη της επιδότησης στο diesel ανεβάζει το κόστος μεταφορών και πιέζει την αγορά.

Ακριβά καύσιμα παρά τη διεθνή αποκλιμάκωση

Παρά τη μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η αγορά καυσίμων στον Βόλο παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η απλή αμόλυβδη δεν υποχωρεί κάτω από τα 1,90 ευρώ/λίτρο, με τη σημερινή μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,93 ευρώ/λίτρο. Την ίδια στιγμή, η διακοπή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τις 30 Ιουνίου επιβαρύνει επιπλέον τις μεταφορές και δημιουργεί ανησυχία για τις τελικές τιμές στα ράφια.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Βενζινοπωλών Μαγνησίας, Βάσω Κοντοχρήστου, η διεθνής τιμή του βαρελιού έχει υποχωρήσει, χωρίς αυτό να αποτυπώνεται αναλογικά στην αντλία. Όπως σημειώνει:

«Η τιμή στο βαρέλι έχει πέσει διεθνώς στα 72 δολάρια... όμως εξακολουθούμε να αγοράζουμε ακριβά από τα διυλιστήρια»

Πίεση στις καθημερινές μετακινήσεις

Οι οδηγοί στη Μαγνησία περιορίζουν τις διαδρομές τους στο απολύτως αναγκαίο. Στην πράξη, πολλοί βάζουν μικρές ποσότητες καυσίμου για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες μέσα στην πόλη και μετακινήσεις του Σαββατοκύριακου, καθώς το κόστος ανά λίτρο παραμένει υψηλό. Παράλληλα, μια πρώτη ενίσχυση στην κίνηση των πρατηρίων φαίνεται να προέρχεται από τους επισκέπτες της περιοχής. Ξεκίνησε η άφιξη ταξιδιωτών από τα Βαλκάνια, κυρίως Ρουμανία και Βουλγαρία, γεγονός που δημιουργεί μια περιορισμένη αλλά ορατή κινητικότητα στην αντλία.

Τομή στο πετρέλαιο κίνησης και ανατιμήσεις

Περισσότερο και από την αμόλυβδη, ανησυχία προκαλεί η λήξη της επιδότησης 0,15 ευρώ/λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις 30/6. Σήμερα, η τιμή του diesel διαμορφώνεται γύρω στα 1,70 ευρώ/λίτρο. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει άμεσα το λειτουργικό κόστος των μεταφορών προϊόντων, με κίνδυνο να περάσουν πρόσθετες επιβαρύνσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά στον καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις μεταφορών και διανομής βρίσκονται αντιμέτωπες με δυσκολότερη εξίσωση κόστους, ειδικά εν μέσω θερινής περιόδου με αυξημένη ζήτηση.

Στοιχεία που γνωρίζουμε σήμερα

Προϊόν / Δείκτης Τιμή Παρατήρηση Αμόλυβδη (Βόλος) 1,93 €/λτ Μέση τιμή σήμερα Diesel κίνησης 1,70 €/λτ Μετά τη διακοπή επιδότησης Επιδότηση diesel 0,15 €/λτ Έληξε 30/6 Τιμή βαρελιού διεθνώς 72 $ Αποκλιμάκωση σε σχέση με προηγούμενες εβδομάδες

Τι σημαίνει για τον καταναλωτή και την τοπική αγορά

Η επιμονή των τιμών σε υψηλά επίπεδα, παρά την αποκλιμάκωση του αργού, δημιουργεί κενό ανάμεσα στο διεθνές κόστος και στο τελικό τιμολόγιο στα πρατήρια. Αυτό αποτυπώνεται άμεσα:

Σε περιορισμό των ιδιωτικών μετακινήσεων και μικρότερες πληρώσεις στα ρεζερβουάρ.

Σε αύξηση κόστους για επαγγελματίες οδικών μεταφορών και διανομών.

Σε πιθανές έμμεσες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά της καθημερινότητας.

Η εικόνα αυτή επηρεάζει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις μικρές επιχειρήσεις του Βόλου που εξαρτώνται από τις μεταφορές. Παρά την ήπια τόνωση από τους τουρίστες, οι τοπικές δαπάνες καυσίμων παραμένουν βαρίδι για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τι να προσέξουν οι οδηγοί

Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές στην πόλη, να παρακολουθούν συστηματικά τις αναρτημένες τιμές και να οργανώνουν αποδοτικότερα τις διαδρομές τους. Η τήρηση βασικών κανόνων οικονομικής οδήγησης (σταθερή ταχύτητα, σωστή πίεση ελαστικών, αποφυγή άσκοπων ρελαντί) παραμένει ο πιο άμεσος τρόπος περιορισμού της δαπάνης, όσο η αγορά διατηρείται σε αυτούς τους δείκτες.