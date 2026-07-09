Παραδοσιακά καρνάγια Κέρκυρας: αγωνία για το μέλλον μπροστά στην επένδυση της Megayacht Marina

Επαγγελματίες των καρναγίων καταγγέλλουν εκβιαστικές πρακτικές από τον ΟΛΚΕ και προειδοποιούν για κίνδυνο εξαφάνισης μιας ιστορικής δραστηριότητας, ενώ η περιοχή έχει δεσμευτεί για μεγάλη επένδυση μαρίνας.

Ανακοίνωση και κύρια ζητήματα

Οι επαγγελματίες των Παραδοσιακών Καρναγίων Κέρκυρας εξέδωσαν δημόσια ανακοίνωση όπου εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους σε μεθόδους που αποδίδουν στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) «εκβιαστικές πρακτικές» με σκοπό την υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης της Megayacht Marina. Η ανακοίνωση τονίζει ότι η δραστηριότητα των καρναγίων δεν είναι απλά επάγγελμα, αλλά μια τέχνη και πολιτιστική παράδοση που μεταβιβάζεται διαγενεακά.

«Η ανάπτυξη δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στην εξαφάνιση της ιστορίας, της ναυτικής παράδοσης και των ανθρώπων της Κέρκυρας»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται η μακροχρόνια παρουσία και λειτουργία των καρναγίων στον ίδιο χώρο, καθώς και ο ρόλος τους στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σκαφών. Οι κάτοχοι των εργαστηρίων ζητούν να γίνει σεβαστή τόσο η οικονομική επιβίωση των οικογενειών που ασκούν το επάγγελμα όσο και η πολιτιστική αξία της δραστηριότητας.

Τοπικές συνέπειες και προβληματισμοί

Η προοπτική μετατροπής της περιοχής σε μεγάλη μαρίνα εγείρει πολλαπλές επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα:

Απώλεια θέσεων εργασίας σε έναν κλάδο που λειτουργεί δεκαετίες.

σε έναν κλάδο που λειτουργεί δεκαετίες. Διάβρωση τεχνογνωσίας και παραδοσιακών τεχνικών ναυπηγικής.

και παραδοσιακών τεχνικών ναυπηγικής. Αλλαγή χρήσης γης που μπορεί να εκτοπίσει μικρές τοπικές επιχειρήσεις.

Οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι δεν αρνούνται τις επενδύσεις καθαυτές, αλλά ζητούν σχεδιασμό που δεν θα έχει ως συνέπεια την οικονομική εξόντωση ή την «σβήσιμη» μιας δραστηριότητας που αποτελεί τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κέρκυρας.

Φορείς και απαιτούμενα βήματα

Στην ανακοίνωση απευθύνονται σε τοπικούς θεσμούς —Δήμος, Βουλευτές, Επιμελητήριο, συλλόγους— καλώντας σε διάλογο και αναζήτηση λύσεων που θα εναρμονίζουν την ανάπτυξη με τη διαφύλαξη της παράδοσης. Οι κύριες απαιτήσεις που αναφέρονται είναι:

Αίτημα Σημασία Διασφάλιση θέσεων εργασίας Οικονομική επιβίωση οικογενειών Συνύπαρξη επένδυσης και καρναγίων Συντήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς Διάλογος με θεσμικούς φορείς Ανάπτυξη χωρίς απώλειες

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους επαγγελματίες, κεντρικό ζήτημα παραμένει η διαφάνεια των διαδικασιών και οι εγγυήσεις που θα δοθούν πριν προχωρήσουν χωροθετήσεις και εργολαβίες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι επόμενες κινήσεις που θα κρίνουν την πορεία περιλαμβάνουν δημόσιες διαβουλεύσεις, αιτήματα για προστασία παραδοσιακών δραστηριοτήτων και πιθανές αποφάσεις του ΟΛΚΕ. Οι κάτοικοι που ανησυχούν μπορούν να αναμένουν ενημέρωση από τους τοπικούς φορείς και να παρακολουθούν πιθανούς δημόσιους διαλόγους ή συνελεύσεις σχετικά με το σχέδιο της μαρίνας.

Η ισορροπία ανάμεσα σε επενδύσεις και διατήρηση της τοπικής ταυτότητας παραμένει κομβική για το μέλλον της ναυτικής παράδοσης της Κέρκυρας.