Παρουσίαση νέας ποιητικής συλλογής στην Παλιά Ξάνθη με τοπικούς ομιλητές

Το Ίδρυμα Δημητράκη φιλοξενεί την πρώτη παρουσίαση της συλλογής «Ό,τι δεν είπα…», της πρωτοεμφανιζόμενης ποιήτριας Παρασκευής, την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 20:30 στην Πλατεία Μητροπόλεως.

Κεντρική εκδήλωση για την ποίηση στην Παλιά Πόλη

Το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 το αυλόγυρο του Ιδρύματος Δημητράκη στην Πλατεία Μητροπόλεως, στην Παλιά Ξάνθη, θα φιλοξενήσει την πρώτη επίσημη παρουσίαση της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Ό,τι δεν είπα…». Η εκδήλωση αρχίζει στις 20:30 και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη λογοτεχνία και την αναδυόμενη ποιητική σκηνή της πόλης.

Η συλλογή υπογράφεται από την πρωτοεμφανιζόμενη ποιήτρια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (όνομα χωρίς επιπλέον στοιχεία στη σχετική ανακοίνωση) και, σύμφωνα με το κάλεσμα των διοργανωτών, κινείται σε «βαθιά εξομολογητικούς τόνους», με λόγο λιτό αλλά συγκροτημένο. Στην παρουσίαση θα μιλήσουν ο ιστορικός τέχνης Βασίλης Μακέδος και ο εκδότης Μιχάλης Σπανίδης, προσδίδοντας στο γεγονός θεσμικό και κριτικό πλαίσιο.

«Δεν είναι αυτά που χάσαμε που πονάνε πιο πολύ, αλλά αυτά που δεν είπαμε ποτέ».

Η επιλογή του χώρου—το Ίδρυμα Δημητράκη στον ιστορικό ιστό της Παλιάς Πόλης—συμβαδίζει με την επιθυμία των διοργανωτών να συνδέσουν το νέο λογοτεχνικό έργο με το πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον της Ξάνθης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες για το βιβλίο και την δημιουργό, ενώ προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μια νέα φωνή του τόπου.

Για το κοινό της Ξάνθης η παρουσίαση αποτελεί μια ευκαιρία συνάντησης με την ποίηση σε ανοιχτό, προσιτό περιβάλλον. Η διοργάνωση από το Ίδρυμα Δημητράκη και τις Εκδόσεις Σπανίδη προϊδεάζει για μια οργανωμένη εκδήλωση, με δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων μετά τις ομιλίες.

Σημειώσεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες:

Η είσοδος είναι στο προαύλιο του Ιδρύματος, Πλατεία Μητροπόλεως, Παλιά Ξάνθη.

Ώρα έναρξης: 20:30 .

. Ομιλητές: Βασίλης Μακέδος (ιστορικός τέχνης) και Μιχάλης Σπανίδης (εκδότης).

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 10/07/2026 Ώρα 20:30 Τοποθεσία Ίδρυμα Δημητράκη, Πλατεία Μητροπόλεως, Παλιά Ξάνθη Ομιλητές Β. Μακέδος, Μ. Σπανίδης

Η εκδήλωση χαρακτηρίζεται ως μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση για τους φίλους του βιβλίου στην περιοχή. Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή ή παρακολούθηση καλό είναι να φροντίσουν να προσέλθουν νωρίτερα, καθώς ο χώρος είναι αυλόγυρος και η προσέλευση αναμένεται να είναι τοπικά αυξημένη.