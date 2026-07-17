Γενέθλια με ποδοσφαιρικό χαρακτήρα για τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Ο Μανώλης Φανουράκης γιόρτασε το βράδυ της 15ης Ιουλίου σε κεντρικό χώρο αναψυχής της πόλης, παρουσία παλαιών ποδοσφαιρικών παραγόντων και φίλων, σε μια εκδήλωση που τόνισε τις μακροχρόνιες σχέσεις στο τοπικό ποδόσφαιρο.

Εκδήλωση με τοπικό αποτύπωμα

Σε θερμό και φιλικό κλίμα γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Μανώλης Φανουράκης, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, στο allwyn WinSpot Play & Stay της πόλης. Η επιλογή του χώρου μετέτρεψε για λίγες ώρες το κέντρο αναψυχής σε σημείο συνάντησης ανθρώπων που συνδέονται με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό της περιοχής.

Η βραδιά είχε έντονο τοπικό χαρακτήρα: οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε αναμνήσεις από τους αγωνιστικούς χώρους, σε προσωπικές σχέσεις που διατηρούνται αναλλοίωτες στον χρόνο και σε πειράγματα μεταξύ παλαιών συναδέλφων. Η ατμόσφαιρα ήταν ανεπιτήδευτη, με τους παρευρισκόμενους να ανταλλάσσουν ευχές και να μοιράζονται στιγμές από την ποδοσφαιρική τους διαδρομή.

Ξεχωριστό στοιχείο της βραδιάς ήταν η τούρτα του εορτάζοντος, στην οποία τοποθετήθηκε συμβολικά ένα μόνο κεράκι. Η κίνηση αυτή κράτησε «μυστικό» τον ακριβή αριθμό των χρόνων και πρόσθεσε ένα χαριτωμένο στοιχείο στο γιορτινό κλίμα.

Ερσάν και Χαρούμ Άρης Γιαπουτζής

Μάκης Τζάτζος

Κώστας Ευθυμιάδης

Κλέαρχος Κοντογιαννίδης

Σταύρος Βλαχόπουλος

Κώστας Κανάτας

Η επιλογή των καλεσμένων αποτυπώνει τις διασυνδέσεις του εορτάζοντος με το τοπικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον και επιβεβαιώνει ότι οι φιλίες που γεννήθηκαν σε αθλητικό πλαίσιο εξακολουθούν να έχουν σημαντική παρουσία στην κοινωνική ζωή της Ξάνθης.

Ονοματεπώνυμο Συσχετισμός με ποδόσφαιρο Ερσάν Γιαπουτζής Παλαιός παράγοντας/παρουσία στο τοπικό ποδόσφαιρο Χαρούμ Άρης Γιαπουτζής Συνδεδεμένος με αθλητικό περιβάλλον Μάκης Τζάτζος Τοπική ποδοσφαιρική προσωπικότητα Κώστας Ευθυμιάδης Συνδεδεμένος με τον χώρο Κλέαρχος Κοντογιαννίδης Ενεργή παρουσία στα δρώμενα Σταύρος Βλαχόπουλος Παλαιός γνώριμος της ποδοσφαιρικής κοινότητας Κώστας Κανάτας Συνέβαλε με την παρουσία του στην εκδήλωση

Για τους κατοίκους της Ξάνθης, τέτοιου είδους κοινωνικές συγκεντρώσεις αναδεικνύουν την ενεργή συμμετοχή τοπικών παραγόντων στην καθημερινή ζωή της πόλης και την αξία των μακροχρόνιων σχέσεων που χτίστηκαν μέσα από τον αθλητισμό. Επιπλέον, ο χώρος που φιλοξένησε το γεγονός, το allwyn WinSpot Play & Stay, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως σημείο συνάντησης για εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες στην πόλη.

Η βραδιά έκλεισε με ευχές και συζητήσεις, αφήνοντας ως κύριο μήνυμα τη διαχρονικότητα των δεσμών που γεννιούνται στα γήπεδα και την παρουσία των ανθρώπων αυτών στη δημόσια ζωή της Ξάνθης.