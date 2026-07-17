Θέση βοηθού λογιστή στη ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΕ στη Λεύκη: ευκαιρία για επαγγελματική σταθερότητα

Η βιομηχανία ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΕ, με έδρα τη Λεύκη Ξάνθης, αναζητά βοηθό λογιστή με εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία και γνώση ERP. Η θέση προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο και δυνατότητες εξέλιξης.

Νέα θέση εργασίας στην τοπική βιομηχανία

Η βιομηχανία λειαντικών ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΕ, που εδρεύει στη Λεύκη Ξάνθης, ανακοίνωσε θέσεις για βοηθό λογιστή. Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για κατοίκους του δήμου και των γειτονικών περιοχών που αναζητούν σταθερή απασχόληση σε παραγωγική μονάδα της περιοχής.

Η θέση θα υπάγεται στον προϊστάμενο του λογιστηρίου και περιλαμβάνει την ευθύνη για την καταχώρηση και έλεγχο παραστατικών εισπράξεων, πληρωμών και τιμολογίων, καθώς και για την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών εγγραφών. Επίσης προβλέπεται η συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και καρτών, η καταχώρηση παραλαβών σε ERP και οι ενέργειες που αφορούν VIES και INTRASTAT.

Στο πλαίσιο των μηνιαίων καθηκόντων περιλαμβάνεται η συμφωνία παραστατικών στο ηλεκτρονικό σύστημα MyDATA και η στενή συνεργασία με την ομάδα για την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών και λογιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης και εμπειρία >3 ετών σε διπλογραφικά βιβλία.

πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης και εμπειρία >3 ετών σε διπλογραφικά βιβλία. Τεχνικές δεξιότητες: γνώση λειτουργίας ERP (ιδανικά ENTERSOFTONE) και πολύ καλή γνώση αγγλικών.

γνώση λειτουργίας ERP (ιδανικά ENTERSOFTONE) και πολύ καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητά χαρακτηριστικά: οργάνωση, αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και τήρηση προθεσμιών.

Η επιχείρηση αναφέρει προσφορά ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών, συνεχιζόμενων εκπαιδεύσεων και ένα σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με «άριστες προοπτικές εξέλιξης», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

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Τι σημαίνει για την τοπική αγορά

Για την περιοχή της Ξάνθης, η προκήρυξη αυτή ενισχύει τη ζήτηση εξειδικευμένου λογιστικού προσωπικού και αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης τεχνικών δεξιοτήτων (ERP, ηλεκτρονικά συστήματα) με τη λογιστική πρακτική. Ειδικά για νέους επαγγελματίες ή για όσους αναζητούν σταθερή απασχόληση σε βιομηχανικό περιβάλλον, πρόκειται για μια πρακτική ευκαιρία με δυνατότητα εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει η εταιρεία: baloglou.angeliki@smirdex.gr.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία για ωράριο ή ακριβές ύψος αποδοχών· οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να το διευκρινίσουν κατά την επικοινωνία με την εταιρεία.

Η τοπική αγορά παρακολουθεί στενά τέτοιες προκηρύξεις, καθώς η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε βιομηχανικές μονάδες αποτελεί βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής σταθερότητας για τον δήμο και την περιφέρεια.