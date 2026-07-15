Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις: δύο συλλήψεις στην Ξάνθη για παραλαβή δέματος με 185,4 γρ. κάνναβης

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στην Ξάνθη μετά την παραλαβή δέματος που περιείχε 185,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων στην ΑΜΘ όπου συνολικά έγιναν 22 συλλήψεις.

Ενίσχυση των ελέγχων κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Ξάνθη

Αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 7-14 Ιουλίου 2026 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οδήγησαν σε συνολικά 22 συλλήψεις. Στην Ξάνθη, επιχείρηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων είχε αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ημεδαπών που παρέλαβαν δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών και βρέθηκε να περιέχει 185,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένων παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας διενήργησαν τους εν λόγω ελέγχους με σκοπό την ανακάλυψη και την εξάρθρωση δικτύων διακίνησης ουσιών, καθώς και την αποτροπή παράνομων παραδόσεων μέσω ταχυμεταφορών.

Παράλληλα με την υπόθεση της Ξάνθης, άλλες συλλήψεις που καταγράφηκαν στο ίδιο διάστημα περιελάμβαναν την κατάσχεση διαφόρων ποσοτήτων ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας. Στην Κομοτηνή, για παράδειγμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε δέμα με πολλαπλές συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους που επίσης καταγράφηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τους κατοίκους της Ξάνθης, η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί την αυξημένη παρουσία των διωκτικών αρχών σε ελέγχους παραλαβών δεμάτων και σε έρευνες που αφορούν την τοπική αγορά. Η χρήση ταχυμεταφορικών εταιρειών για μεταφορά ναρκωτικών αποτελεί επιβεβαιωμένη μέθοδο διακίνησης και οι αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να την αντιμετωπίσουν.

Ημερομηνίες ελέγχων: 7–14 Ιουλίου 2026

7–14 Ιουλίου 2026 Σύνολο συλλήψεων στην ΑΜΘ: 22 άτομα

22 άτομα Σύλληψη στην Ξάνθη: 2 ημεδαποί, κατάσχεση 185,4 γρ. ακατέργαστης κάνναβης

Περιοχή Συλλήψεις Σημαντικές κατασχέσεις Ξάνθη 2 185,4 γρ. ακατέργαστης κάνναβης ΑΜΘ (συνολικά) 22 Διάφορες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης

Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συγκέντρωση στοιχείων και την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις δικαστικές αρχές ενώ οι αστυνομικές διευθύνσεις παραμένουν σε εγρήγορση για ανάλογες ενέργειες στο μέλλον.

Για τους πολίτες, η σύσταση των τοπικών αρχών είναι η άμεση ενημέρωση των διωκτικών υπηρεσιών σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων δεμάτων ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ναρκωτικά, καθώς και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφάλεια της κοινότητας.