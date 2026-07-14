Αναστέλλεται η λειτουργία 48 σχολικών μονάδων στην ΑΜ‑Θ — επιπτώσεις και τοπικά σημεία για την Ξάνθη

Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜ‑Θ προβλέπει αναστολή λειτουργίας 48 Δημοτικών και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2026‑2027, με συνέπειες για μαθητές, γονείς και σχολικές δομές στην Ξάνθη και τη Θράκη.

Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. ΑΜ‑Θ και οι τοπικές συνέπειες

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας‑Θράκης εξέδωσε απόφαση που προβλέπει την αναστολή της λειτουργίας 48 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2026‑2027. Η απόφαση αφορά σχολικές μονάδες σε περιοχές των νομών Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης και Καβάλας και περιλαμβάνει επίσης και αποφάσεις για μειονοτικά δημοτικά σχολεία.

Στην ίδια απόφαση σημειώνεται, ωστόσο, η άρση της αναστολής για το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο του Κέχρου (Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης), που θα επαναλειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026‑2027 καθώς υπεβλήθη «επαρκής αριθμός αιτήσεων εγγραφής/φοίτησης». Ταυτόχρονα, διατηρούνται σε αναστολή άλλες μονάδες, μεταξύ των οποίων σχολεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τις περιοχές που παρουσιάζουν χαμηλό μαθητικό πληθυσμό.

Περιφέρειες με σχολικές μονάδες σε αναστολή: Ροδόπη, Έβρος, Ξάνθη, Καβάλα .

. Ειδική μνεία: επαναλειτουργία του Μειονοτικού Δ.Σ. Κέχρου.

Στις μονάδες που συνεχίζουν σε αναστολή περιλαμβάνονται και μειονοτικά δημοτικά σχολεία.

Για την Ξάνθη, η απόφαση περιλαμβάνει ειδική αναφορά στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο του Παλαιού Κατραμίου, το οποίο καταγράφεται ως σε αναστολή για τρίτη σχολική χρονιά. Η διατήρηση σχολείων σε καθεστώς αναστολής σε διαδοχικά έτη δείχνει συστημική υποχώρηση του πληθυσμού φοίτησης σε ορισμένες τοπικές κοινότητες και αναδεικνύει ανάγκες για αναπροσαρμογή εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Η απόφαση στηρίζεται σε προηγούμενες διοικητικές πράξεις της αναπληρώτριας περιφερειακής διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΑΜ‑Θ, καθώς και σε σχετικές εισηγήσεις της υπηρεσίας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό εγγραφών και τις λειτουργικές προϋποθέσεις κάθε σχολικής μονάδας.

Ενδεικτικές αναφορές σχολικών μονάδων από την απόφαση Περιφέρεια / Διεύθυνση Π.Ε. Σχολικές μονάδες (επιλεγμένα παραδείγματα) Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης Μειονοτικά Δ.Σ.: Άνω Βυρσίνης, Κύμης, Πλαγιάς, Δρυμής (ειδικές σημειώσεις για διαδοχικά έτη) Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης Μειονοτικό Δ.Σ. Παλαιού Κατραμίου (3η σχολική χρονιά σε αναστολή) Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου Μειονοτικό Δ.Σ. Αυράς (2η σχολική χρονιά σε αναστολή)

Η απόφαση έχει άμεσες πρακτικές συνέπειες για τους γονείς και τους μαθητές: πιθανές μετακινήσεις σε κοντινότερα σχολεία, ανακατανομή εκπαιδευτικού προσωπικού και ανάγκη για διοικητική υποστήριξη ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή φοίτηση των μαθητών από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους.

Για τις τοπικές αρχές, τα σχολεία και τις κοινότητες που βλέπουν τις μονάδες τους να τίθενται σε αναστολή, η επόμενη περίοδος απαιτεί στοχευμένο διάλογο με την Περιφερειακή Διεύθυνση και τις κατά τόπους διευθύνσεις, ώστε να εξεταστούν μέτρα υποστήριξης: προγράμματα εγγραφής, μεταφοράς μαθητών, αλλά και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της σχολικής παρουσίας σε περιοχές με δημογραφική φθίνουσα πορεία.

Η ανακοίνωση της απόφασης αποτελεί την αρχή της διαδικασίας ενημέρωσης και εφαρμογής των μέτρων για το σχολικό έτος 2026‑2027· φορείς, γονείς και εκπαιδευτικοί αναμένεται να λάβουν περαιτέρω οδηγίες και επιβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις επόμενες εβδομάδες.