Τροχαίο με ανάφλεξη οχήματος στην Εγνατία: μερική αποκατάσταση κυκλοφορίας, ισχύουν εκτροπές

Αποκαταστάθηκε σε ένα ρεύμα η κυκλοφορία μετά από πρωινό τροχαίο και φωτιά σε όχημα στην Εγνατία Οδό· προσωρινές απαγορεύσεις και εκτροπές παραμένουν σε τμήμα προς Κήπους. Η Πυροσβεστική Ξάνθης προχώρησε στην κατάσβεση και οι αρχές καλούν σε προσοχή.

Περιστατικό και άμεση ανταπόκριση

Τροχαίο συνέβη στην Εγνατία Οδό το πρωί της Παρασκευής, λίγα λεπτά μετά τις 07:00, όταν όχημα έχασε τον έλεγχο και υπέστη ανάφλεξη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης επενέβη άμεσα και κατάσβεσε τη φωτιά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στον καθαρισμό του οδοστρώματος ώστε να δοθεί τμηματικά ξανά στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Παρά ταύτα, εξακολουθεί να ισχύει προσωρινή απαγόρευση στο αντίθετο ρεύμα, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, με κατεύθυνση προς Κήπους.

Εναλλακτικές διαδρομές και οδηγίες

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών, η κυκλοφορία στο τμήμα αυτό εκτρέπεται μέσω του εθνικού οδικού δικτύου Ξάνθης – Πόρτο Λάγος – Κομοτηνής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης και καλούν τους οδηγούς να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Κρατήστε χαμηλή ταχύτητα και απόσταση ασφαλείας.

και απόσταση ασφαλείας. Ακολουθείτε την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων.

Σε περίπτωση μεγάλης κίνησης, εξετάστε εναλλακτικές διαδρομές πριν αναχωρήσετε.

Στάδιο των εργασιών και αιτίες

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο κόπωσης του οδηγού ως παράγοντα που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου. Μετά τις 09:00 έγιναν κινήσεις για την απομάκρυνση της νταλίκας και τον καθαρισμό του δρόμου, ώστε να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.

Τμήμα Εγνατίας Κατάσταση Εναλλακτική Από Βαφέικα έως Ιάσμο (ρεύμα προς Κήπους) Κλειστό προσωρινά Εθν. οδός Ξάνθης – Πόρτο Λάγος – Κομοτηνή Ρεύμα από Ξάνθη προς Κομοτηνή Δοθείσα κυκλοφορία Κανονικά

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν προσοχή σε προσωρινές εκτροπές και να προσαρμόσουν την ταχύτητά τους στις συνθήκες. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι έλεγχοι για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται και ότι ανάλογες ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών.

Για την ενημέρωση του κοινού, οι οδηγοί πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας.