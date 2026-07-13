Υφυπουργός Παιδείας στην Ξάνθη: παρουσία στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης

Η κα. Σοφία Ζαχαράκη εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην μαθητική παρέλαση και τόνισε την αξία της ιστορικής μνήμης και της εκπαίδευσης για το μέλλον της πόλης.

Επίσημη εκπροσώπηση της κυβέρνησης στις εορτές

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, παρέστη στην μαθητική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση. Η παρουσία της ως εκπροσώπου της κυβέρνησης έδωσε επίσημο τόνο στις τοπικές εορτές και επισήμανε τη σύνδεση της εκπαιδευτικής πολιτικής με την τοπική ιστορική μνήμη.

Μετά τη λήξη της παρέλασης η Υφυπουργός προέβη σε δημόσια δήλωση, στην οποία επισήμανε τη σημασία της γνώσης της τοπικής ιστορίας για τις νεότερες γενιές και την ανάγκη να αποτελέσει αυτή πηγή έμπνευσης για το μέλλον.

«Βρίσκομαι εδώ σήμερα όπου παρακολούθησα, με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και συγκίνηση την παρέλαση των παιδιών μας, της νεολαίας μας... Η πόλη γιορτάζει τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης...»

Στην τοποθέτησή της η κα. Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις είναι μια «εξαιρετικά σημαντική συγκυρία» για να γνωρίσουν οι μαθητές την τοπική ιστορία, να μελετήσουν τα γεγονότα της εποχής και να εμπνευστούν από τα παραδείγματα των προγόνων τους. Τόνισε επίσης το ρόλο της εκπαίδευσης στην προαγωγή του οράματος για μια ανεπτυγμένη πόλη που θα προσφέρει ευκαιρίες σε όλους.

Τοπικές συνέπειες και σημασία για τα σχολεία

Για τα σχολεία και τις οικογένειες της Ξάνθης, η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας στις εορτές επιβεβαιώνει την προσπάθεια ένταξης της τοπικής ιστορίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η επίσκεψη αναδεικνύει επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και υπουργείου σε δράσεις μνήμης και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Ενίσχυση της ιστορικής παιδείας : έμφαση στη διδασκαλία τοπικών γεγονότων στα σχολεία.

: έμφαση στη διδασκαλία τοπικών γεγονότων στα σχολεία. Τοπική αναγνώριση : προβολή της Ξάνθης σε εθνικό επίπεδο λόγω των επετειακών εκδηλώσεων.

: προβολή της Ξάνθης σε εθνικό επίπεδο λόγω των επετειακών εκδηλώσεων. Κίνητρα για δράσεις: προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων με συμμετοχή μαθητών.

Η εορτή των 100 ετών από την απελευθέρωση αποτελεί για την τοπική κοινωνία σημείο αναστοχασμού αλλά και ευκαιρία για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που συνδέουν την ιστορία με τις προοπτικές ανάπτυξης της πόλης.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Η παρουσία κυβερνητικού εκπροσώπου σε τέτοιες εκδηλώσεις συχνά ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικών αρχών. Για τους κατοίκους της Ξάνθης αυτό μεταφράζεται σε ευνοϊκότερο έδαφος για την υποστήριξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών έργων που σχετίζονται με την επετειακή μνήμη, όπως εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες σχολείων με πολιτιστικούς φορείς.

Στοιχείο Περιγραφή Εκδήλωση Μαθητική παρέλαση για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση Παρουσία Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη Μήνυμα Έμφαση στην ιστορική γνώση και την έμπνευση των νέων

Η τοπική κοινωνία και οι σχολικές κοινότητες καλούνται να αξιοποιήσουν τον δημόσιο διάλογο που ανοίγει από αυτές τις εκδηλώσεις, με πρακτικές πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν ότι η μνήμη θα λειτουργήσει ως εργαλείο μόρφωσης και τοπικής ανάπτυξης.

Ρεπορτάζ για το Show Time CY, Ξάνθη.