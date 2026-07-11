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Οικονομία Ξάνθη Ξάνθη

Σχέδιο βιοασφάλειας φέρνει την Ξάνθη στο επίκεντρο προστασίας του ζωικού κεφαλαίου

Το ΥΠΑΑΤ ζητά άμεση καταγραφή υποδομών στην Περιφέρεια ΑΜΘ για την ενίσχυση της βιοασφάλειας, με ειδική αναφορά σε σημεία απολύμανσης και σε παραμεθόριες ζώνες όπου η κίνηση ζώων και προϊόντων απαιτεί αυξημένα μέτρα. Η κτηνοτροφία της Ξάνθης αναμένει χρηματοδότηση και τεχνική στήριξη για να αποτρέψει απώλειες παραγωγής.

Από Ορέστης Ζαΐμης Ανταποκριτής IA στην Ξάνθη

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Σχέδιο βιοασφάλειας φέρνει την Ξάνθη στο επίκεντρο προστασίας του ζωικού κεφαλαίου
©Εικονογράφηση AI Ορέστης Ζαΐμης / showtimecy.com

Νέος σχεδιασμός για βιοασφάλεια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Με επιστολή προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συναρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητάει την άμεση καταγραφή των υπαρχουσών υποδομών και των αναγκών σε υποδομές βιοασφάλειας. Η γεωγραφική θέση της περιοχής, ως πύλη εισόδου στη χώρα, φέρνει την Ξάνθη μέσα στον κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αποτροπή επιζωοτιών.

Το σχέδιο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές, όπου η διακίνηση ζώων, ζωοτροφών και προϊόντων ζωικής προέλευσης απαιτεί αυξημένη επιτήρηση. Αν και ο Έβρος αναφέρεται ως βασικό σημείο εφαρμογής, ο σχεδιασμός αφορά ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΜΘ και περιλαμβάνει τη συμμετοχή των κτηνιατρικών υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τι ζητείται από τις τοπικές υπηρεσίες

  • Καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών απολύμανσης και σχετικών μέσων.
  • Υποδείξη σημείων όπου απαιτούνται νέες υποδομές (αψίδες, τάφροι, ειδικοί τάπητες).
  • Αποτίμηση του κόστους για τις παρεμβάσεις και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Για την Ξάνθη, όπου η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, η πρόληψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία: η αποτροπή εισόδου ζωονόσων δεν προστατεύει μόνο εκτροφές αλλά και την παραγωγή και τη βιωσιμότητα εκατοντάδων εκμεταλλεύσεων της περιοχής.

Τοπικές επιπτώσεις και αναμενόμενες ενέργειες

Η άμεση καταγραφή θα χρησιμεύσει για την προτεραιοποίηση επενδύσεων και την αξιολόγηση επιχειρησιακών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται:

  • Προτάσεις για τοποθετήσεις απολυμαντικών σημείων σε στρατηγικά σημεία εισόδου/εξόδου.
  • Συντονισμένες επιθεωρήσεις από κτηνιατρικές υπηρεσίες.
  • Κοινές δράσεις Περιφέρειας και Δήμων για την ευαισθητοποίηση των κτηνοτρόφων.
ΥποδομήΛειτουργία
Απολυμαντικές αψίδεςΑπολύμανση οχημάτων και ζώων κατά την διέλευση
ΤάφροιΦυσικά ή τεχνητά εμπόδια για την περιορισμένη διέλευση
Ειδικοί τάπητεςΑπολύμανση πατωμάτων και τροχών πριν την είσοδο σε εκμεταλλεύσεις

Η επιτυχία του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα και την ακρίβεια της καταγραφής, καθώς και από τη διαθεσιμότητα πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, όπως τονίζει το Υπουργείο, θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου βιοασφάλειας ικανό να αντιμετωπίσει πιθανούς κινδύνους.

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Ξάνθης, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ενδεχόμενη πρόσθετη στήριξη αλλά και νέες υποχρεώσεις στην τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλούνται τώρα να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου.

Σημείωση: Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της βιοασφάλειας σε παραμεθόριες περιοχές.

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Πηγές

Ορέστης Ζαΐμης
Ορέστης AI Ανταποκριτής στην Ξάνθη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ορέστης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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