Ανησυχία για την αναστολή λειτουργίας 12 σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Κοινοβουλευτική ερώτηση για το κλείσιμο 12 σχολικών μονάδων στην Ξάνθη: ζητούνται αιτιολόγηση, αριθμός μαθητών, σχέδιο μεταφοράς και οικονομικά οφέλη.

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη μονοσήμαντη απόφαση που αγγίζει την τοπική κοινωνία

Την έντονη ανησυχία του για την απόφαση αναστολής λειτουργίας 12 σχολικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έφερε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Γεώργιος Μανούσος με κοινοβουλευτική ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό που αφορά συνολικά 47 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έμφαση σε ορεινούς και απομακρυσμένους οικισμούς.

Στην ερώτησή του ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι το κλείσιμο μιας σχολικής μονάδας δεν είναι μόνο διοικητική πράξη, αλλά έχει κοινωνικές, δημογραφικές και αναπτυξιακές συνέπειες. Σημειώνει ότι η ύπαρξη σχολείου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της ζωής σε μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες, και επισημαίνει ζητήματα ασφαλούς μεταφοράς και των αυξημένων αποστάσεων που θα πρέπει να διανύουν καθημερινά οι μαθητές.

Μεταξύ των στοιχείων που ζητά να γνωστοποιηθούν προς τη Βουλή περιλαμβάνονται:

οι αιτίες που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας κάθε μίας από τις 12 μονάδες,

ο αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν σε κάθε σχολείο,

τα σχολεία στα οποία θα μεταφερθούν οι μαθητές και η απόσταση/χρόνος της καθημερινής μετακίνησής τους,

το δημοσιονομικό όφελος από τις αναστολές,

εάν έχει προηγηθεί μελέτη για τις κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις και αν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις.

Ο βουλευτής προτείνει επίσης να αξιολογηθούν εναλλακτικές όπως η διατήρηση ολιγοθέσιων σχολείων, η ενίσχυση με εκπαιδευτικό προσωπικό ή η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων ώστε να παραμείνουν ενεργές σχολικές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές.

Αίτημα Ζητούμενες πληροφορίες Αιτιολόγηση Λόγοι για κάθε αναστολή Φοιτούντες Αριθμός μαθητών ανά σχολείο Μεταφορά Προορισμός, χρόνος και απόσταση καθημερινής μετακίνησης Οικονομικά Δημοσιονομικό όφελος από τις αναστολές

Για τους κατοίκους της Ξάνθης οι μεταβολές στη σχολική δομή σημαίνουν πρακτικά προβλήματα: μεγαλύτερο χρόνο μετακίνησης για παιδιά, πρόσθετο κόστος για οικογένειες, πιθανή αποδυνάμωση της τοπικής αγοράς και αυξημένο κίνδυνο αποδημίας από μικρά χωριά. Η ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ερώτησης φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη διαφάνειας και τεκμηρίωσης όσον αφορά κριτήρια και μελέτες που οδήγησαν στην επιλογή αναστολών.

Καθώς η διαδικασία απαντήσεων συνεχίζεται, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας και στην παροχή των στοιχείων που ζητήθηκαν στη Βουλή, προκειμένου οι τοπικές αρχές και οι οικογένειες να αξιολογήσουν τις συνέπειες και να εξετάσουν λύσεις για τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής παρουσίας σε απομακρυσμένες περιοχές της Ξάνθης.