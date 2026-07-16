Ανησυχία στην Ξάνθη για την αναστολή λειτουργίας 12 σχολείων

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας δώδεκα σχολικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης εγείρει ερωτήματα για τις μετακινήσεις μαθητών, την ασφάλειά τους και τις συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες. Κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Επίπτωση σε τοπικές κοινότητες και αιτήματα για στοιχεία

Θέμα στο Κοινοβούλιο έχει γίνει η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 12 σχολικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, όπως κατατέθηκε με κοινοβουλευτική ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας από τον ανεξάρτητο βουλευτή Γεώργιο Μανούσο. Η παρέμβαση ζητά λεπτομερείς εξηγήσεις για τα κριτήρια που οδήγησαν στην απόφαση και για τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, κυρίως στις ακριτικές και ορεινές περιοχές.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι οι 12 αυτές μονάδες εντάσσονται σε ευρύτερο πλαίσιο που αφορά συνολικά 47 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η σύγκλιση σχολείων σε απομακρυσμένους οικισμούς εγείρει προβλήματα καθημερινότητας: μακρύτερες μετακινήσεις, ζητήματα ασφαλούς μεταφοράς και επιβάρυνση των οικογενειών.

Αριθμός σχολείων στην Ξάνθη : 12 με αναστολή.

: 12 με αναστολή. Ευρύτερο πλαίσιο : 47 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

: 47 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Κύρια ζητήματα: αποστάσεις μετακίνησης, ασφάλεια μαθητών, δημογραφικές συνέπειες.

Ο βουλευτής ζητά από το Υπουργείο να γνωστοποιήσει συγκεκριμένα στοιχεία: τους λόγους αναστολής για κάθε σχολική μονάδα, τον αριθμό των μαθητών που φοιτούσαν σε κάθε σχολείο, τις σχολικές μονάδες υποδοχής προς τις οποίες θα μετακινηθούν οι μαθητές, καθώς και τον χρόνο και την απόσταση της καθημερινής μετακίνησης.

«Το κλείσιμο ενός σχολείου δεν αποτελεί μόνο διοικητική πράξη, αλλά έχει σημαντικές κοινωνικές, δημογραφικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις.»

Επιπλέον, ζητείται να κατατεθούν στοιχεία για το δημοσιονομικό όφελος που θα προκύψει από τις αναστολές και αν έχει προηγηθεί αξιολόγηση των κοινωνικών και δημογραφικών επιπτώσεων. Ο βουλευτής καλεί επίσης το Υπουργείο να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να μην διαταραχθεί η εκπαιδευτική παρουσία σε απομακρυσμένες περιοχές.

Για τους κατοίκους της Ξάνθης, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί άμεσες πρακτικές ανησυχίες: ποιες θα είναι οι νέες διαδρομές που θα ακολουθούν καθημερινά τα παιδιά, αν και πόσο θα αυξηθεί ο χρόνος μεταφοράς, καθώς και κατά πόσο υπάρχουν ασφαλείς και επαρκείς μεταφορικές υποδομές για να στηρίξουν πιθανές μετακινήσεις σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Περιγραφή Αριθμός Σχολικές μονάδες με αναστολή στην Ξάνθη 12 Σύνολο σχολικών μονάδων με αναστολή στην Περιφέρεια ΑΜΘ 47

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς αναμένουν σαφείς απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για να εκτιμηθούν οι συνέπειες και να αποφευχθούν αρνητικές δημογραφικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις. Η έμφαση στην ερώτηση του βουλευτή είναι στην ανάγκη αξιολόγησης των κοινωνικών επιπτώσεων και στην αναζήτηση εναλλακτικών που δεν θα υπονομεύουν την εκπαιδευτική παρουσία στα απομακρυσμένα χωριά της Ξάνθης.