Αναγνώριση στον πιλότο από την Ποταμιά που προσγείωσε με ασφάλεια το F-16

Ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, καταγόμενος από την Ποταμιά Ξάνθης, έλαβε δημόσιες επαίνους από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά την ασφαλή αναγκαστική προσγείωση ενός F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά από σοβαρή τεχνική βλάβη.

Επαίνους από το υπουργείο για ασφάλεια προσγείωσης — τοπικό στοιχείο

Ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, έτυχε δημόσιας αναγνώρισης από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε περιστατικό με μαχητικό F-16. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία καθώς ο χειριστής κατάγεται από την Ποταμιά της Ξάνθης και η στάση του χαρακτηρίστηκε ως παράδειγμα ψυχραιμίας και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το F-16 απογειώθηκε από την 116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος) και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου εξαιτίας σοβαρού τεχνικού προβλήματος που φαίνεται να σχετίζεται με το σύστημα προσγείωσης. Κατά την προσγείωση το αεροσκάφος σύρθηκε στον διάδρομο για δεκάδες μέτρα. Η τριβή προκάλεσε εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου και δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Στοιχείο Περιγραφή Πιλότος Αντισμήναρχος Γ. Χατζόπουλος Καταγωγή Ποταμιά, Ξάνθη Μοίρα / Πτέρυγα 335 Μοίρα / 115 Πτέρυγα Μάχης Αφετηρία 116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος) Σημείο προσγείωσης Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο, ο κ. Δένδιας, παρουσία των αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και της Τακτικής Αεροπορίας, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για την επιλογή του χειριστή να παραμείνει στο αεροσκάφος και να επιχειρήσει την ασφαλή προσγείωση παρά τη βλάβη. Η ενέργεια αυτή τονίστηκε ως απόδειξη της ποιότητας της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ελλήνων πιλότων.

Τι σημαίνει για την Ξάνθη και την τοπική κοινωνία

Η αναγνώριση αυτή έχει απτό αντίκτυπο για την περιοχή της Ξάνθης: 1) αναδεικνύει την παρουσία στελεχών από τον νομό σε θέσεις ευθύνης στις Ένοπλες Δυνάμεις, 2) ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και υπερηφάνειας στους κατοίκους της Ποταμιάς και των γύρω κοινοτήτων και 3) υπενθυμίζει την αξία της επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς όπου η ανθρώπινη απόφαση είναι κρίσιμη για την αποφυγή ατυχημάτων.

Άμεσο αποτέλεσμα: ασφαλής προσγείωση χωρίς αναφορές τραυματισμών.

ασφαλής προσγείωση χωρίς αναφορές τραυματισμών. Επιβράβευση: δημόσια συγχαρητήρια από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

δημόσια συγχαρητήρια από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τοπική σημασία: αναγνωρισιμότητα για την Ξάνθη και ειδικότερα την Ποταμιά.

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες της βλάβης παραμένουν υπό διερεύνηση, το περιστατικό αναδεικνύει τη συνεργασία μεταξύ προσωπικού πτήσεων, επιχειρησιακών μονάδων και υπηρεσιών αεροδρομίων. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων του αεροδρομίου απέτρεψε την κλιμάκωση της πυρκαγιάς και συνέβαλε στην ομαλή διαχείριση του συμβάντος.

Για τους κατοίκους της Ξάνθης, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τον τίτλο του γεγονότος αλλά και την επιβεβαίωση ότι τοπικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργούν με ετοιμότητα και επαγγελματισμό. Παραμένουν σε εξέλιξη οι επίσημες έρευνες για τα ακριβή αίτια της βλάβης στο αεροσκάφος.