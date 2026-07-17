Προειδοποίηση για αεροψεκασμούς στα Άβδηρα: περιοχές, χρόνοι και συστάσεις

Ανακοινώθηκαν αεροψεκασμοί ULV την Κυριακή 19/7 στις περιφερειακές ζώνες των Άβδηρων και του Τοπείρου. Η Περιφέρεια καλεί σε αποφυγή των σημείων και προειδοποιεί τους μελισσοκόμους.

Αεροψεκασμοί κατά των κουνουπιών στην περιοχή των Άβδηρων

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, προγραμματίζεται η διενέργεια αεροψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV) την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 σε επιλεγμένες εκτός κατοικημένων περιοχών των Δήμων Άβδηρων και Τοπείρου. Η επέμβαση έχει στόχο τη μείωση των πληθυσμών κουνουπιών και την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής στα χωριά του νομού.

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σούρουπου και αναμένεται να διαρκέσουν περίπου δύο ώρες, με την πραγματοποίησή τους να εξαρτάται άμεσα από τις μετεωρολογικές συνθήκες. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των πτήσεων, η επιχείρηση θα επαναπρογραμματιστεί για τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Περιοχές παρέμβασης: Νότια Άβδηρα , Μυρωδάτο , Μάγγανα , Εράσμιο .

, , , . Ημέρα: Κυριακή 19/7/2026 .

. Διάρκεια: περίπου 2 ώρες κατά τη δύση του ηλίου.

κατά τη δύση του ηλίου. Αναπρογραμματισμός σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης απευθύνουν συγκεκριμένες οδηγίες προς τους κατοίκους της περιοχής:

Να αποφύγουν την κυκλοφορία και παραμονή κοντά στις περιοχές όπου θα γίνουν οι ψεκασμοί κατά τις ώρες της επέμβασης.

Οι μελισσοκόμοι να απομακρύνουν προληπτικά τα μελισσοσμήνη από τις αναφερόμενες ζώνες για την προστασία τους.

Στοιχείο Πληροφορία Τύπος επέμβασης Αεροψεκασμοί ULV Ημερομηνία 19/07/2026 Περιοχές Νότια Άβδηρα, Μυρωδάτο, Μάγγανα, Εράσμιο Διάρκεια ≈ 2 ώρες (δύση ηλίου)

Η επιλογή της μεθόδου ULV αποσκοπεί στη διάχυση μικρών σταγονιδίων που προσφέρουν ευρύτερη κάλυψη σε εκτεταμένες αγροτικές ζώνες, διατηρώντας όμως αποστάσεις από οικισμούς. Ωστόσο, η εφαρμογή από αέρος επιβάλλει αυστηρούς όρους για την ασφάλεια των πτήσεων και την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών κινδύνων, γι' αυτό και οι συνθήκες αναλύονται την ίδια ημέρα πριν την έναρξη.

Για τους κατοίκους των Άβδηρων η ανακοίνωση σημαίνει προγραμματισμό μικρών αλλαγών στην καθημερινότητα τις ώρες των ψεκασμών: αποφυγή εξωτερικών εργασιών στις ζώνες επέμβασης και προσωρινή απομάκρυνση των ζώων συντροφιάς από τα συγκεκριμένα σημεία. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές θα ενημερώσουν εκ νέου εφόσον χρειαστεί να γίνει επαναπρογραμματισμός λόγω καιρού.

Η συνεργασία των πολιτών και των μελισσοκόμων είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της δράσης και για την πρόληψη τυχόν ανεπιθύμητων επιπτώσεων στην τοπική παραγωγή μελιού και στην αισθητική της υπαίθρου.