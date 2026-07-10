Δήμος Ξάνθης: Τέσσερις μόνιμες θέσεις μηχανικών για την Υπηρεσία Δόμησης σε 24μηνες συμβάσεις

Ο Δήμος Ξάνθης προκήρυξε τέσσερις θέσεις ΠΕ μηχανικών με συμβάσεις 24 μηνών στην ΥΔΟΜ. Η εντοπιότητα αποτελεί κρίσιμο προσόν και η επιλογή θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ. Πρακτικές πληροφορίες για τις ειδικότητες, τα απαραίτητα προσόντα και τη μοριοδότηση.

Ανακοίνωση και στόχοι

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2026 για την σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών, με στόχο την ενίσχυση της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). Η παρέμβαση αποσκοπεί στη στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, εν μέρει για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πολεοδομικών ζητημάτων στην περιοχή.

Θέσεις και ειδικότητες

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Κωδικός 301 – ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί: 2 θέσεις (24 μήνες)

– ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί: θέσεις (24 μήνες) Κωδικός 302 – ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί: 2 θέσεις (24 μήνες)

Κωδικός Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια 301 Αγρονόμοι-Τοπογράφοι 2 24 μήνες 302 Πολιτικοί Μηχανικοί 2 24 μήνες

Προαπαιτούμενα και κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισοτιμία από το εξωτερικό και ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού. Απαιτείται επίσης πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου). Τα όρια ηλικίας ορίζονται από 18 έως 67 ετών, με δυνατότητα επέκτασης έως 70 έτη σε συγκεκριμένες συνταξιοδοτικές περιπτώσεις.

Η τελική κατάταξη θα γίνει με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, που περιλαμβάνουν:

Χρόνο ανεργίας (με έως 1.040 μονάδες για συνεχή ανεργία 18 μηνών και άνω)

μονάδες για συνεχή ανεργία 18 μηνών και άνω) Κοινωνικά κριτήρια (πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκότητα, μόρια για ανήλικα τέκνα)

Τίτλους σπουδών και πρόσθετα προσόντα (μοριοδότηση για διδακτορικό, μεταπτυχιακό, βαθμό πτυχίου κ.ά.)

Τοπική διάσταση και επιπτώσεις

Η προκήρυξη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εντοπιότητα, γεγονός που ωφελεί τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ξάνθης. Για την τοπική αγορά εργασίας σημαίνει:

επαγγελματικές ευκαιρίες για νέους μηχανικούς της περιοχής,

γρηγορότερη και πιο άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες έκδοσης αδειών και ελέγχων δόμησης,

βελτίωση της τεχνικής υποστήριξης για ιδιοκτήτες, μελετητές και κατασκευαστές στην Ξάνθη.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά την προκήρυξη για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τους χρόνους υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή κριτήρια μοριοδότησης. Η γνώση των προδιαγραφών του ΑΣΕΠ και η πλήρης τεκμηρίωση του φακέλου (τίτλοι, άδεια άσκησης επαγγέλματος, πιστοποιήσεις Η/Υ κ.λπ.) είναι καθοριστική για την τελική κατάταξη.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον Δήμαρχο Στράτο Κοντό και αποτελεί μέρος των προσπαθειών του δήμου να ενισχύσει τη λειτουργία των υπηρεσιών Δόμησης και να απαντήσει στις αυξανόμενες ανάγκες της αστικής ανάπτυξης και της πολεοδομικής διαχείρισης στην περιοχή.