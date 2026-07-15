Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης όλο τον Αύγουστο για προληπτικές εργασίες

Το κολυμβητήριο θα παραμείνει εκτός λειτουργίας από 1 έως 31 Αυγούστου 2026 για καθαρισμό, απολύμανση και τεχνικούς ελέγχους· η ημερομηνία επαναλειτουργίας μέσα στον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί.

Διάρκεια και λόγοι της διακοπής λειτουργίας

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Ξάνθης θα είναι κλειστό από την 1η έως και την 31η Αυγούστου 2026. Η προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών αποφασίστηκε ώστε να πραγματοποιηθούν οι ετήσιες εργασίες που διασφαλίζουν την υγιεινή και την τεχνική επάρκεια των εγκαταστάσεων ενόψει της νέας αθλητικής περιόδου.

Τι θα γίνει μέσα στον Αύγουστο

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι δεξαμενές θα τεθούν εκτός λειτουργίας για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

συστηματικό καθαρισμό και αφαίρεση ιζημάτων από τις δεξαμενές,

και αφαίρεση ιζημάτων από τις δεξαμενές, απολύμανση των υδάτινων επιφανειών και των χώρων όπου κινούνται χρήστες,

των υδάτινων επιφανειών και των χώρων όπου κινούνται χρήστες, έλεγχο και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού και των φίλτρων,

γενικούς τεχνικούς ελέγχους για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Ποιους αφορά και ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Η προσωρινή παύση λειτουργίας αφορά ευρύ φάσμα χρηστών: αθλητές, αθλητικά σωματεία, μαθητές, πολίτες που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση για μαζικό αθλητισμό ή θεραπευτική κολύμβηση. Οι εργασίες αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ασφαλή επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων την επόμενη περίοδο.

Πρακτικές πληροφορίες για τους πολίτες

Η ακριβής ημέρα που το κολυμβητήριο θα ανοίξει ξανά μέσα στον Σεπτέμβριο δεν έχει καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση από τον Δήμο Ξάνθης. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

Προγραμματισμένες προπονήσεις συλλόγων και μαθήματα σχολείων ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν — οι υπεύθυνοι συλλόγων να επικοινωνήσουν με τον Δήμο για οδηγίες.

Όσοι χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο για θεραπευτική άσκηση ή αποκατάσταση να συνεννοηθούν με τους θεράποντες για εναλλακτικές προσωρινές λύσεις.

Κοινό και ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου Ξάνθης για την ημερομηνία επαναλειτουργίας.

Συνοπτικός πίνακας εργασιών

Περίοδος Εργασίες 1–31 Αυγούστου 2026 Καθαρισμός, απολύμανση, τεχνικοί έλεγχοι, συντήρηση εξοπλισμού Σεπτέμβριος 2026 (ημερομηνία ανακοινώνεται) Επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Οι εργασίες συντήρησης αποτελούν ετήσιο προγραμματισμένο βήμα για την τήρηση υγειονομικών προδιαγραφών και την ασφάλεια των χρηστών. Η διακοπή λειτουργίας μέσα στον Αύγουστο βάζει προτεραιότητα στην ποιότητα των υποδομών, ώστε όταν οι εγκαταστάσεις ανοίξουν και πάλι να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια τις ανάγκες του σχολικού και του μαζικού αθλητισμού, αλλά και των τοπικών αθλητικών σωματείων.

Οι κάτοικοι της Ξάνθης καλούνται να ενημερώνονται τακτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με ώρες, προγράμματα και μέτρα που θα ισχύσουν μετά την επαναλειτουργία.

Ανακοίνωση του Δήμου θα καθορίσει την ακριβή ημερομηνία επιστροφής των υπηρεσιών εντός Σεπτεμβρίου.