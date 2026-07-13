Στην Ξάνθη η Σοφία Ζαχαράκη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ενημέρωση για έργα στα σχολεία

Η υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε σχολικές μονάδες της Ξάνθης, είδε ανακαινισμένους χώρους και υποδομές και τόνισε την ανάγκη για καινοτομία στη διδασκαλία και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων.

Επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας στην Ξάνθη για τον αγιασμό και το πρώτο κουδούνι

Στην Ξάνθη βρέθηκε σήμερα η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η επίσκεψη περιελάμβανε σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκαν αγιασμοί και παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που έγιναν σε κτίρια και υποδομές.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων, ελέγχθηκαν τόσο σχολεία που λειτούργησαν φέτος με ενισχυμένες εγκαταστάσεις όσο και μονάδες που ολοκλήρωσαν έργα συντήρησης και ανακαίνισης με κρατική χρηματοδότηση. Η παρουσία της υπουργού επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση της σχολικής καθημερινότητας και στη διεύρυνση των ευκαιριών μάθησης για τους μαθητές της περιοχής.

Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο (1ο Γυμνάσιο) και Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο (2ο Γενικό Λύκειο) : λειτουργούν φέτος με ενισχυμένες υποδομές, εργαστήρια και διαδραστικούς πίνακες.

και : λειτουργούν φέτος με ενισχυμένες υποδομές, εργαστήρια και διαδραστικούς πίνακες. 11ο Δημοτικό και 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο : εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και ανακαινίσθηκαν, με εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης αιθουσών, χώρων υγιεινής και κατασκευή νέων αθλητικών γηπέδων.

και : εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και ανακαινίσθηκαν, με εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης αιθουσών, χώρων υγιεινής και κατασκευή νέων αθλητικών γηπέδων. 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο : σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εφαρμόζει ομίλους αριστείας και καινοτομίας (ρομποτική, φυσικές επιστήμες, μυθολογία, θέατρο).

: σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εφαρμόζει ομίλους αριστείας και καινοτομίας (ρομποτική, φυσικές επιστήμες, μυθολογία, θέατρο). 5ο Γυμνάσιο και 4ο Γενικό Λύκειο : το 4ο Λύκειο ανακαινίσθηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και ξεχωρίζουν για συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus και διεθνείς διαγωνισμούς.

και : το 4ο Λύκειο ανακαινίσθηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και ξεχωρίζουν για συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus και διεθνείς διαγωνισμούς. Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης και Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο: ολοκληρώθηκαν πρόσφατα εργασίες συντήρησης και το ιεροσπουδαστήριο εγκαταστάθηκε σε νέο κτίριο εντός της σχολικής χρονιάς 2024-2025.

Η υπουργός τόνισε την ανάγκη να αναπτυχθούν καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας αλλά και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων όσων φοιτούν σε ειδικά προγράμματα και μειονοτικά σχολεία.

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι, σήμερα, στην Ξάνθη για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς, όπου επισκέφθηκα, μεταξύ άλλων, ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, δυο Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, αλλά και το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, που μετέχουν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Υποδεχόμαστε τους μαθητές και τις μαθή...»

Από την περιγραφή των επισκέψεων προκύπτει ότι οι παρεμβάσεις στοχεύουν σε τρεις άξονες: την βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών, την ενίσχυση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με διεθνή προσανατολισμό και τη στήριξη ευπαθών ομάδων μαθητών μέσω ειδικών δομών και συνεργασιών.

Σχολείο Κύριες παρεμβάσεις / χαρακτηριστικά 1ο Γυμνάσιο (Ωνάσειο) Ενισχυμένες υποδομές, εργαστήρια, διαδραστικοί πίνακες 2ο ΓΕΛ (Ωνάσειο) Σύγχρονοι χώροι διδασκαλίας και εργαστήρια 11ο Δημοτικό / 1ο Ειδικό Δημοτικό Ανακαίνιση, συντήρηση, νέα γήπεδα (πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου») 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ομίλοι σε ρομποτική, φυσικές επιστήμες, θέατρο σε συνεργασία με ΔΠΘ Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο / Ιεροσπουδαστήριο Συντηρήσεις και νέα στέγαση ιεροσπουδαστηρίου

Για την τοπική κοινότητα της Ξάνθης, οι εν λόγω παρεμβάσεις σηματοδοτούν άμεση βελτίωση στην καθημερινότητα των σχολείων, με ορατά οφέλη στην ασφάλεια και στην ποιότητα της διδασκαλίας. Επιπλέον, η ενίσχυση των πειραματικών και διεθνών προγραμμάτων δημιουργεί ευκαιρίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε δράσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο επόμενο διάστημα, θα έχει ενδιαφέρον για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της Ξάνθης να παρακολουθήσουν την υλοποίηση των προγραμμάτων και την αξιολόγηση των νέων δομών, ώστε οι παρεμβάσεις να αποδώσουν πρακτικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική καθημερινότητα.

Αντικτυπος στην τοπική κοινωνία: Βελτιωμένοι χώροι μάθησης, υποστήριξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και επέκταση καινοτόμων δραστηριοτήτων για μαθητές όλων των βαθμίδων.