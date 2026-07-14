Ξάνθη ετοιμάζεται για τα 35 χρόνια των Γιορτών Παλιάς Πόλης — επίσημη αφίσα και ημερομηνίες

Οι φετινές Γιορτές Παλιάς Πόλης θα πραγματοποιηθούν από 30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2026. Ο δήμος παρουσίασε την επετειακή αφίσα που αφιερώνει το μήνυμα στους κατοίκους, τους εθελοντές και τους συλλόγους που κρατούν ζωντανό τον θεσμό.

Επετειακή αφίσα και έμφαση στον τοπικό παράγοντα

Ο δήμος Ξάνθης παρουσίασε την επίσημη αφίσα για τις φετινές Γιορτές Παλιάς Πόλης, που θα διεξαχθούν από τις 30 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2026. Η φετινή διοργάνωση έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί τα 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας του θεσμού στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Στην κεντρική εικόνα της αφίσας δεσπόζει μία χορεύουσα μορφή, όχι συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά σύμβολο: εκπροσωπεί τους κατοίκους της Παλιάς Πόλης, τους επισκέπτες, τους εθελοντές και τα μέλη των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων που κάθε χρόνο δίνουν ζωή στη γιορτή. Το σώμα της φιγούρας αποτελείται από ένα πολύχρωμο μωσαϊκό εικόνων — αρχοντικά, καμάρες, φαναράκια, μουσικά όργανα και γιορτινά σημαιάκια — σε μοντέρνο εικονογραφικό κολάζ.

«Οι Γιορτές Παλιάς Πόλης είναι οι άνθρωποί της»

Η αισθητική προσέγγιση της αφίσας βασίζεται σε απλές γεωμετρικές φόρμες και επίπεδα χρώματα, σχεδιασμένη ώστε ο θεατής να ανακαλύπτει σταδιακά λεπτομέρειες, όπως συμβαίνει περπατώντας στα σοκάκια της ιστορικής συνοικίας.

Σημασία για την τοπική κοινωνία και οικονομία

Από το 1991, όταν ξεκίνησε ο θεσμός, οι Γιορτές Παλιάς Πόλης έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτιστικές διοργανώσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας θεαματικά οφέλη για τους επαγγελματίες του τουρισμού, τη μαζική εστίαση και το εμπόριο της πόλης.

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις λειτουργούν και ως πλατφόρμα προβολής για τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι παρουσιάζουν τη δράση τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενισχύουν οικονομικά την προετοιμασία άλλων σημαντικών τοπικών εκδηλώσεων, όπως το Ξανθιώτικο Καρναβάλι και οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές.

Ημερομηνίες: 30 Αυγούστου — 5 Σεπτεμβρίου 2026

30 Αυγούστου — 5 Σεπτεμβρίου 2026 Έτος έναρξης θεσμού: 1991

1991 Επετειακός χαρακτήρας: 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Παλιάς Πόλης

Για τους μόνιμους κατοίκους της ιστορικής συνοικίας, οι Γιορτές σημαίνουν αυξημένη κινητικότητα, περισσότερες επισκέψεις στις αυλές και τα κατώγια, αλλά και επιπλέον ανάγκες σε οργάνωση και ασφάλεια. Οι εθελοντές και οι πολιτιστικοί φορείς θα κληθούν να συντονίσουν εκδηλώσεις και υποδομές, ενώ οι επαγγελματίες του τουρισμού θα προσαρμόσουν προσφορές και υπηρεσίες ώστε να υποστηρίξουν την αυξημένη ζήτηση.

Ο σχεδιασμός της αφίσας, με την αναφορά στον άνθρωπο ως πυρήνα της γιορτής, υπογραμμίζει την πρόθεση της διοίκησης να αναδείξει την κοινωνική διάσταση του θεσμού, όχι μόνο την εμπορική ή την τουριστική πλευρά του.

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια γιορτών 30/8 — 5/9/2026 Επετειακό έτος 35 χρόνια από το 1991

Η ανακοίνωση της αφίσας έρχεται νωρίτερα το καλοκαίρι, δίνοντας χρόνο σε συλλόγους, επαγγελματίες και εθελοντές να οργανώσουν τις δράσεις τους. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος, οι συμμετοχές και οι ειδικές εκδηλώσεις αναμένονται από τον δήμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προετοιμαστούν έγκαιρα.

Πρακτικά για τους κατοίκους: όσοι κατοικούν στην Παλιά Πόλη ή έχουν καταστήματα στην περιοχή πρέπει να αναμένουν αυξημένη κίνηση και να ενημερώνονται από τον δήμο για θέματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και ωρών διεξαγωγής των εκδηλώσεων.