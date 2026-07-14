Ανανέωση θητείας στους διευθυντές των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Ξάνθης και Κομοτηνής

Το Υπουργείο Παιδείας επικύρωσε την παράταση θητείας των διοικήσεων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027, διασφαλίζοντας συνέχεια στη διοίκηση πριν την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.

Απόφαση και εμβέλεια

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που υπεγράφη από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Ελένη Κόλλια, ανανεώνεται η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από τη θετική εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων στην περιοχή.

Τοποθετήσεις για Ξάνθη και Κομοτηνή

Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα τοποθετήσεων, οι θητείες ορίζονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027. Ειδικότερα:

Στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, Διευθυντής παραμένει ο Τζαμπάζ Μολά Μεχμέτ του Χασάν Αλή και Υποδιευθυντής ο Χατζηφωτιάδης Δανιήλ του Χρήστου.

του Χασάν Αλή και Υποδιευθυντής ο του Χρήστου. Στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής, Διευθυντής παραμένει ο Χουσέϊν Ιρφάν του Χουσέϊν και Υποδιευθύντρια η Χατζηιωαννίδου Αναστασία του Απόστολου.

Οικονομικά και υπηρεσιακά θέματα

Οι τοποθετηθέντες διατηρούν τις οργανικές και προσωποπαγείς τους θέσεις και θα λάβουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο επιδόματα ευθύνης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η ανανέωση σχεδιάστηκε ώστε να εξασφαλίσει συνέχεια στη διοίκηση ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η έγκαιρη επιβεβαίωση της διοικητικής σύνθεσης θεωρείται θετικό στοιχείο για τη σταθερότητα της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη. Η συνέχιση της ίδιας ηγεσίας μειώνει τον κίνδυνο οργανωτικών κενών και διευκολύνει τον προγραμματισμό για:

την κάλυψη διδακτικών κενών,

τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δράσεων και εξετάσεων,

τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και τις οικογένειες των μαθητών.

Ανοιχτά ζητήματα

Παρά τη θετική χροιά της απόφασης, η λειτουργική αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων εξαρτάται από την παροχή επαρκούς εκπαιδευτικού προσωπικού και πόρων. Το σχόλιο της σύνταξης επισημαίνει την ανάγκη για έμπρακτη στήριξη των διοικήσεων ώστε να αποφευχθούν κενά από την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου.

Πίνακας τοποθετήσεων

Σχολική Μονάδα Διευθυντής / Υποδιευθυντής Θητεία Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης Τζαμπάζ Μολά Μεχμέτ / Χατζηφωτιάδης Δανιήλ 1/9/2026 - 31/8/2027 Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής Χουσέϊν Ιρφάν / Χατζηιωαννίδου Αναστασία 1/9/2026 - 31/8/2027

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. Η απόφαση βασίζεται σε γνωμοδότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και σε εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ.