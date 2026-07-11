Παρουσιάστηκε στη Λευκάδα το βιβλίο για τη μεγανησιώτικη ντοπιολαλιά

Στον κατάμεστο κήπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης παρουσιάστηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου το βιβλίο «Τριανέμι, 25 Μεγανησιώτικα ντοπιολαλήματα» του Αριστείδη Δάγλα, με ομιλίες, απαγγελίες και τοπικούς φορείς να στηρίζουν την πρωτοβουλία διαφύλαξης της γλωσσικής παράδοσης.

Βιβλιοπαρουσίαση και ζωντανή σύνδεση με την τοπική παράδοση

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στον κήπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας πραγματοποιήθηκε η δημόσια παρουσίαση του βιβλίου «Τριανέμι, 25 Μεγανησιώτικα ντοπιολαλήματα», έργο του Αριστείδη Δάγλα. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος Μεγανησιωτών, Λευκαδίων και φίλων των τοπικών εκδόσεων, και σηματοδότησε μια πρωτοβουλία για τη διατήρηση και προβολή της τοπικής γλωσσικής παράδοσης.

«Τριανέμι, 25 Μεγανησιώτικα ντοπιολαλήματα»

Για το βιβλίο μίλησαν συνοπτικά και με τεκμηριωμένο λόγο ο κ. Παναγιώτης Κονιδάρης (φαρμακοποιός, συγγραφέας), ο κ. Βασίλης Φίλιππας (ερευνητής, συγγραφέας), ο κ. Μίμης Κούρτης (συγγραφέας) και η κ. Μαρία Ρούσσου (Προϊσταμένη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας). Την παρουσίαση του ίδιου του συγγραφέα, Αριστείδη Δάγλα, ακολούθησαν αποσπάσματα που ερμηνεύτηκαν με χαρακτηριστική τοπική προφορά από τις κ.κ. Έφη Δάγλα, Ειρήνη Δάγλα και Θεοφίλη Φωτεινού, τα οποία προκάλεσαν γέλια και συγκίνηση στο κοινό.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με παρουσίες και σύντομες τοποθετήσεις ο δήμαρχος Μεγανησίου, κ. Γεράσιμος Κατωπόδης, ο πρώην δήμαρχος Λευκάδας, κ. Χαράλαμπος Καλός, και η εκπαιδευτικός κ. Χαρά Τυπάλδου. Εκ μέρους των αποδήμων Λευκαδίων παρέστη ο κ. Θωμάς Χόρτης, εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Λευκαδίων Αττικής.

Σημασία της έκδοσης για τη τοπική μνήμη

Η έκδοση, όπως τονίστηκε από τους ομιλητές και την Βιβλιοθήκη, περιλαμβάνει κείμενα λαογραφικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος και συνοδεύεται από γλωσσάρι, που καταγράφει στοιχεία της μεγανησιώτικης ντοπιολαλιάς. Μέσα από αφηγήσεις και ιστορίες της καθημερινότητας, καταγράφεται η σύνδεση παραδοσιακών μορφών επικοινωνίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα και η ευρηματικότητα των ανθρώπων στον αγώνα επιβίωσης.

Παρουσίαση: 27 Ιουνίου 2026, κήπος Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.

27 Ιουνίου 2026, κήπος Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας. Συγγραφέας: Αριστείδης Δάγλας.

Αριστείδης Δάγλας. Συνεργασίες: Φορείς απόδημων Λευκαδίων και ο Σύλλογος Φίλων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

Τα κείμενα του βιβλίου συνοδεύονται από εικονογραφήσεις του Λευκαδίτη ζωγράφου Δημοσθένη Πολυμέρη, γεγονός που προσδίδει επιπλέον αισθητική αξία στην έκδοση και διευκολύνει την ευρύτερη απήχηση σε κοινό διαφορετικών ηλικιών.

Πρακτικές επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα

Η πρωτοβουλία ενισχύει την τοπική πολιτιστική δραστηριότητα και προσφέρει υλικό για εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις κοινοτικής μνήμης. Η καταγραφή και προβολή της ντοπιολαλιάς μπορεί να αξιοποιηθεί από σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους και τη Βιβλιοθήκη σε μελλοντικές εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβάλλοντας στη μεταβίβαση γλωσσικών στοιχείων στις νεότερες γενιές.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία παρουσίασης 27/06/2026 Τόπος Κήπος Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας Συγγραφέας Αριστείδης Δάγλας

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας υποστήριξε την έκδοση και τόνισε τη σημασία της καταγραφής της τοπικής ιστορίας και της γλωσσικής κληρονομιάς ως ζωντανού στοιχείου του πολιτισμού του νησιού. Η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει την ενδιαφέρουσα δυναμική που έχει η τοπική αφήγηση όταν συνδυάζεται με επιστημονική τεκμηρίωση και καλλιτεχνική επιμέλεια.

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους συλλόγους, το βιβλίο αποτελεί εργαλείο διατήρησης μνήμης και αφορμή για νέες δράσεις που θα αναδείξουν τη γλωσσική και πολιτιστική ιδιαιτερότητα του Μεγανησίου και της Λευκάδας στο σύνολό της.