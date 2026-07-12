Πέμπτο Φεστιβάλ Χίου: η αναβίωση ενός πολιτιστικού θεσμού μέσα στα αρχοντικά του Κάμπου

Το Φεστιβάλ Χίου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, μετατρέποντας ιστορικούς χώρους του νησιού σε ανοιχτές σκηνές τέχνης και διαλόγου. Στο επίκεντρο η συνεισφορά της οικογένειας Βαφειά και η ανάδειξη μνημείων όπως το Castelli υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

Πολιτισμός, μνημεία και τοπικότητα

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το νησί μετατρέπεται σε πεδίο πολιτιστικής δράσης: το Φεστιβάλ Χίου επανατοποθετεί στο προσκήνιο την πλούσια αρχιτεκτονική και τις πολιτιστικές μνήμες του Κάμπου, των μεσαιωνικών χωριών και των μαστιχοχώρων. Η διοργάνωση, που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιδιώκει να συνδέσει την τοπική παράδοση με σύγχρονες καλλιτεχνικές και επιστημονικές παρουσίες.

Κεντρικός τόπος πολλών εκδηλώσεων είναι το ιστορικό Castelli της οικογένειας Βαφειά, ένα κτίσμα του 15ου αιώνα που αποκαταστάθηκε με επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου. Εκεί, ανάμεσα σε μανταρινιές και μεγάλα δέντρα, πραγματοποιούνται οι γνωστές «Πολιτιστικές Βραδιές», με ομιλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα.

«Ψυχή» του φεστιβαλικού θεσμού είναι η Νινέτα Βαφειά με τον συζύγό της Νίκο Βαφειά.

Η συνεισφορά του ζεύγους Βαφειά είναι εμφανής στην αναστήλωση και τη λειτουργία του χώρου, που σήμερα φιλοξενεί εκδηλώσεις διεθνούς βεληνεκούς. Η επιλογή χώρων όπως η Νέα Μονή, τα σοκάκια του Πυργίου και των Μεστών, καθώς και ο Κάμπος, αναδεικνύει την πρόθεση του φεστιβάλ να συνδέσει την πολιτιστική πρωτοβουλία με τον τόπο και την ιστορία του.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και τι σημαίνει για τη Χίο

Ομιλίες επιστημόνων και δημιουργών

Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις

Έκθεση τοπικής και σύγχρονης τέχνης

Συναντήσεις με διεθνούς κύρους ομιλητές

Για την τοπική κοινωνία, το φεστιβάλ λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής πολιτιστικού ενδιαφέροντος και επισκεψιμότητας: οι εκδηλώσεις σε προστατευόμενα και μνημειακά περιβάλλοντα ενισχύουν την προβολή των ιδιαίτερων στοιχείων του νησιού — από την αρχιτεκτονική του Κάμπου έως τα ξεχωριστά τοπία του βόρειου τμήματος.

Στοιχείο Περιγραφή Έκδοση 5η Κύριος φορέας Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Κεντρικός χώρος Castelli οικογένειας Βαφειά (15ος αι.)

Η προβολή του νησιού μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων συμβάλλει επίσης στην τοπική οικονομία, καθώς αυξάνει τη ροή επισκεπτών σε περίοδο πέρα από την υψηλή τουριστική αιχμή. Παράλληλα, η ανάδειξη μνημείων υπό αρχαιολογική εποπτεία διασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις γίνονται με σεβασμό στην ιστορική φυσιογνωμία των χώρων.

Στο επίκεντρο παραμένει η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν: η ναυτική παράδοση και η πνευματική κληρονομιά της Χίου, που διαμόρφωσαν την τοπική κοινωνία, γίνονται πηγή δημιουργίας και ανταλλαγής ιδεών. Το φεστιβάλ, με την υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, επιχειρεί να μετατρέψει την κοινή μνήμη σε ζωντανή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες.

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, η δημοσιοποίηση προγράμματος και χώρων πραγματοποιείται από τους διοργανωτές ενόψει του φεστιβάλ. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να συμμετάσχει ενεργά, αξιοποιώντας την ευκαιρία για πολιτιστική ανταλλαγή και ανάδειξη της ταυτότητας του νησιού.