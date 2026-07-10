Περιοδεία του Υφυπουργού ΥΜΑΘ στην Πιερία με έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

Στην Πιερία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών για Μακεδονία και Θράκη, με συναντήσεις σε πολιτειακούς και επιχειρηματικούς φορείς και ενημέρωση για προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ.

Επίσκεψη με στόχο την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων

Στην Πιερία βρέθηκε χθες, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, ο Υφυπουργός Εσωτερικών για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε νομούς της περιοχής. Κεντρικός άξονας της παρουσίας του ήταν η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ενημέρωση για τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης επιχειρήσεων και επενδυτών.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με σειρά επαφών όπου συμμετείχαν βουλευτές του νομού, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, δήμαρχοι και άλλοι τοπικοί παράγοντες. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης προς τους επιχειρηματίες της περιοχής, με παρουσία υπηρεσιακών και φορέων που καλύπτουν την επιχειρηματική και αναπτυξιακή σκακιέρα.

«Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες και στους παραγωγικούς φορείς κάθε τόπου. Να ακούμε τις ανάγκες τους, να παρουσιάζουμε τα διαθέσιμα εργαλεία και να βοηθάμε ώστε οι δυνατότητες που υπάρχουν – ειδικά σε κάθε νομό – να μετατρέπονται σε πράξη, σε επενδύσεις, σε νέες θέσεις εργασίας και σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες».

Στην εκδήλωση ενημέρωσης, που διοργανώθηκε με επιμέλεια του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας Κωνσταντίνου Πίτσια, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών που εμπλέκονται άμεσα με χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία.

Ενημέρωση για τα νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου

Παρουσίαση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της ΔΥΠΑ

και της ΔΥΠΑ Διαύγεια και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των εργαλείων στήριξης

Στους ομιλητές περιλαμβάνονταν στελέχη με εξειδικευμένους ρόλους που παρέχουν τεχνική και νομική υποστήριξη στα επενδυτικά σχέδια:

Όνομα Ρόλος / Φορέας Μιχάλης Δρίτσας Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, Υπουργείο Οικονομικών Αναστάσιος Ζαφειρίδης Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μ. & Θ.) Βασίλειος Γεωργιάδης Υποδιοικητής, ΔΥΠΑ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Επίτιμος Πρόεδρος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Απόστολος Αιγυπτιάδης Πρόεδρος, Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος Γεώργιος Ασημόπουλος Εκπρόσωπος, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η στόχευση των επισκέψεων στον κάθε νομό, όπως επισημάνθηκε, είναι η άμεση επαφή με ανθρώπους της αγοράς ώστε να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και οι δυνατότητες κάθε περιοχής. Στην πράξη αυτό σημαίνει ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνική υποστήριξη και δικτύωση με φορείς που μπορούν να διευκολύνουν την υλοποίηση επενδύσεων.

Για την τοπική κοινωνία της Πιερίας η πρωτοβουλία αποκτά σημασία γιατί στο επίκεντρο βρίσκονται η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της επιχειρηματικής υποδομής. Η συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρίου και υπηρεσιακών παραγόντων επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να λάβουν απαντήσεις σε τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση προγραμμάτων και νόμων.

Η παρουσίαση των εργαλείων από τους αρμόδιους φορείς προσφέρει στους τοπικούς επαγγελματίες και στους δήμους ένα πρακτικό πλαίσιο για κινήσεις που μπορούν να μεταφραστούν σε επενδύσεις και προστιθέμενη αξία για την περιοχή.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται οι τοπικοί φορείς να αξιολογήσουν τη δυνατότητα υποβολής σχεδίων και την κατάρτιση δράσεων που θα αξιοποιήσουν τα μέσα που παρουσιάστηκαν στη συγκέντρωση.

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους: οι επιχειρηματίες που επιθυμούν περαιτέρω διευκρινίσεις μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Πιερίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και της ΔΥΠΑ που συμμετείχαν στην εκδήλωση.