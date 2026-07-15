Πέθανε η Μάρω Κοντού: συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από φίλους του θεάτρου

Η απώλεια της ηθοποιού Μάρω Κοντού σηματοδοτεί το τέλος μίας μακράς διαδρομής στην ελληνική σκηνή και τον κινηματογράφο. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου με ανάρτησή του αποχαιρετά τη «φίλη και κυρία», εκφράζοντας την προσωπική του θλίψη.

Η είδηση του θανάτου της Μάρω Κοντού προκαλεί βαθειά συγκίνηση σε όσους παρακολούθησαν την πορεία της πάνω στη σκηνή και στην οθόνη. Η ηθοποιός, με καταγωγή από τα Ψαρά και γέννηση στις 21 Ιουνίου 1934, διαμόρφωσε με τη φωνή, την παρουσία και τις επιλογές της μια ανεξίτηλη σχέση με το ελληνικό κοινό.

Ο προσωπικός αποχαιρετισμός ενός συναδέλφου

Ο αγαπητός ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε δημόσια τον πόνο του με μια σύντομη αλλά φορτισμένη ανάρτηση στα social media, ζητώντας παράλληλα κατανόηση από όσους τον καλούν μετά την απώλεια. Σε ένα κομμάτι της ανάρτησής του που έγινε ευρέως γνωστό, έγραψε:

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει.»

Με αυτή τη φράση αποτυπώνεται όχι μόνο η προσωπική στενοχώρια, αλλά και ο σεβασμός απέναντι σε μια μακροχρόνια φιλία και συνεργασία. Σε άλλες φράσεις του, ο Κωνσταντίνου ζήτησε να κατανοηθεί ότι δεν βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε όλα τα τηλεφωνήματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ιδιωτικότητας σε μια στιγμή πένθους.

Μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη

Από τις περιγραφές της ίδιας της Μάρω Κοντού σε παλαιότερες συνεντεύξεις προκύπτει ένα πολύπλευρο καλλιτεχνικό προφίλ: πέρα από το θέατρο και τον κινηματογράφο, σπούδασε χορό στην τότε Κρατική Σχολή Χορού, ενώ συνέχισε τις σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Η διαδρομή της περιλαμβάνει επίσης μουσικολογικές και λογοτεχνικές επαφές που σημάδεψαν την εποχή, με συνεργασίες και συνευρέσεις καλλιτεχνών όπως ο Μάνος Χατζιδάκις.

Γέννηση: 21 Ιουνίου 1934

21 Ιουνίου 1934 Καταγωγή: Ψαρά

Ψαρά Σπουδές: Κρατική Σχολή Χορού, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ (Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών)

Η Κοντού μίλησε στο παρελθόν για τις πρώτες της αναμνήσεις και τις καλλιτεχνικές επιρροές, αναδεικνύοντας την εποχή όπου «συναντήθηκε» με την αφρόκρεμα των δημιουργών που σημάδεψαν τον μεσοπολεμικό και μετεμφυλιακό πολιτιστικό χώρο.

Κληρονομιά και αντίκτυπος

Η απουσία της αφήνει ένα κενό στον χώρο του ελληνικού θεάτρου. Η Κοντού δεν υπήρξε μόνον εκφραστής ρόλων· αποτέλεσε γέφυρα ανάμεσα σε εποχές, καλλιτεχνικές γενιές και είδη. Η σταθερή της παρουσία, η φωνή που διατήρησε αναγνωρισιμότητα και η επιλογή συνεργασιών με σημαντικούς δημιουργούς κατατάσσουν τη διαδρομή της στην κατηγορία των συνεχών και συνεπών προσφορών στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Σε αυτές τις στιγμές, οι δημόσιες μαρτυρίες σεβασμού και ησυχίας από συναδέλφους, όπως αυτή του Γ. Κωνσταντίνου, υπενθυμίζουν ότι πίσω από την εικόνα και τη δόξα υπάρχουν σχέσεις ανθρώπινες, προσωπικές και πολύτιμες. Η μνήμη της θα παραμείνει συνδεδεμένη με τις παραστάσεις, τις ηχογραφήσεις και τις αφηγήσεις που άφησε πίσω της.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία γέννησης 21/6/1934 Καταγωγή Ψαρά Εκπαίδευση Κρατική Σχολή Χορού · Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να φέρουν κι άλλες δημόσιες εκδηλώσεις τιμής από συναδέλφους και φορείς του πολιτισμού. Η σχετική επικοινωνία και οι λεπτομέρειες για τις τελικές εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν από τους οικείους και τους συνεργάτες της οικογένειας.