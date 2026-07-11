Πλούσιο πολιτιστικό τριήμερο στη Μεσσηνία: θεατρικές και εικαστικές δράσεις σε όλο τον νομό

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από 10 έως 12 Ιουλίου σε πόλεις και χωριά της Μεσσηνίας — εκθέσεις, μουσική, θέατρο και δράσεις περιβάλλοντος με συνεχή πρόσβαση σε εκθεσιακούς χώρους και πληροφορίες επικοινωνίας.

Πολιτισμός και δραστηριότητα σε πολλές γειτονιές της Μεσσηνίας

Το πολιτιστικό σκηνικό της Μεσσηνίας παραμένει ενεργό το επερχόμενο τριήμερο (10–12 Ιουλίου) με εκδηλώσεις που απευθύνονται σε διάφορες ηλικίες και ενδιαφέροντα. Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε κέντρα όπως η Καλαμάτα, η Μεσσήνη, η Αρχαία Μεσσήνη, η Στούπα, η Γιάλοβα, η Βοϊδοκοιλιά και τα Φιλιατρά, προσφέροντας επιλογές για θέατρο, μουσική, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, εθελοντικές δράσεις, εξορμήσεις και αθλητικές συναντήσεις.

Στον χώρο των εκθέσεων, αξίζει να σημειωθεί η συνέχιση της ομαδικής παρουσίασης έργων με τίτλο «Βιοποικιλότητα 3», που φιλοξενείται από το Εικαστικό Εργαστήρι της Κ.Ε. «Φάρις» στην οδό Ναυαρίνου 8. Η έκθεση λειτουργεί έως τις 31 Αυγούστου και είναι επισκέψιμη Δευτέρα–Παρασκευή, 18:00–21:00.

Έκθεση / Χώρος Διάρκεια Ώρες λειτουργίας / Στοιχεία «Βιοποικιλότητα 3» – Εικαστικό Εργαστήρι (Ναυαρίνου 8) Μέχρι 31/8 Δευτ.–Παρ. 18:00–21:00 Φωτογραφική έκθεση ΑΡΧΕΛΩΝ – Αγιαννάκη Καλοκαιρινή περίοδος Κάθε Σάββατο 18:00–21:00 • Πληρ.: 6932 285 817 «Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων» – Α49 Μέχρι 20/8 Δευτ.–Σαβ. 11:00–14:00 & Δευτ.–Παρ. 18:00–21:00 Φωτογραφία Π. Πετρίδη – Μουσείο Π. & Η. Ηλιόπουλου (Φιλιατρά) Μέχρι 31/12 Επισκέψεις κανονικά στο μουσείο

Στην Αρχαία Μεσσήνη λειτουργεί επίσης η Πινακοθήκη «Χρήστου Α. Κυριαζή» στον πρώτο όροφο του κοινοτικού κτηρίου, με μόνιμη συλλογή και δυνατότητα επισκέψεων κατόπιν ραντεβού (τηλ. 6977182463, υπεύθυνος Δημήτριος Κουβελάκης). Στην Πύλο διατίθεται ψηφιακό έκθεμα για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου στο ισόγειο της οικίας Τσικλητήρα, καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, 09:00–17:00 (πληροφορίες: 27233 60200, 27230 23119).

Ποικιλία εκδηλώσεων σε αστικά κέντρα και παράκτιες περιοχές.

Εκθέσεις με μόνιμη και περιοδική λειτουργία που παραμένουν προσβάσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πρακτικές πληροφορίες επικοινωνίας για προγραμματισμένες επισκέψεις.

Ειδικότερα για την Καλαμάτα, η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης στο Πνευματικό Κέντρο (Αριστομένους 33, 4ος όροφος) παραμένει επισκέψιμη από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00–13:00. Στον 3ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου φιλοξενείται έκθεση-αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας με ώρες λειτουργίας κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 10:00–17:00 (πληροφορίες/ραντεβού στο 6955...).

Οι πολίτες και οι επισκέπτες που σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν παραστάσεις ή να επισκεφθούν εκθέσεις καλούνται να ενημερώνονται εκ των προτέρων για ώρες και τυχόν περιορισμούς, καθώς ορισμένες δράσεις απαιτούν ραντεβού ή διαθέτουν συγκεκριμένα ωράρια. Η καταγραφή και διάχυση τέτοιων πολιτιστικών πρωτοβουλιών ενισχύει την τοπική κίνηση, προάγει την επαφή με τις τέχνες και διευρύνει τις επιλογές καλοκαιρινής ψυχαγωγίας στη Μεσσηνία.

Το πλήρες ημερήσιο πρόγραμμα και οι τυχόν ενημερώσεις για μεμονωμένες εκδηλώσεις δημοσιεύονται από τους διοργανωτές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις στον πολιτιστικό χάρτη του νομού.