Ποια φαρμακεία εφημερεύουν σήμερα (07/07/2026) σε Κατερίνη και Πιερία

Ο κατάλογος εφημερευόντων και ανοιχτών φαρμακείων για την Πιερία σήμερα 07/07/2026 περιλαμβάνει Κατερίνη, Λιτόχωρο, Πλαταμώνα, Καλλιθέα, Κορινό, Κολινδρό, Αιγίνιο και Λεπτοκαρυά με ενημερώσεις για αλλαγές εφημεριών.

Ενημέρωση για εφημερεύοντα φαρμακεία στην Πιερία (07/07/2026)

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας δημοσιοποίησε τη λίστα με τα εφημερεύοντα και ανοιχτά φαρμακεία για σήμερα, 07/07/2026. Η καταγραφή καλύπτει κεντρικές περιοχές του νομού, με έμφαση στις δημοφιλείς παραθαλάσσιες ζώνες που αυτή την εποχή δέχονται αυξημένη επισκεψιμότητα.

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγιναν οι εξής αλλαγές εφημεριών:"

Στη σχετική ενημέρωση σημειώνονται μεταβολές στα ωράρια και στις τοποθεσίες εφημεριών σε οικισμούς όπου το ενδιαφέρον των πολιτών είναι αυξημένο. Οι περιοχές που αναφέρονται ρητά στην ενημέρωση είναι οι εξής:

Κατερίνη (συμπεριλαμβανομένης της Παραλίας Κατερίνης)

(συμπεριλαμβανομένης της Παραλίας Κατερίνης) Λιτόχωρο

Πλαταμώνας

Καλλιθέα

Κορινός

Κολινδρό

Αιγίνιο

Λεπτοκαρυά

Για κατοίκους και επισκέπτες, η κατά τόπους παρουσία εφημερευόντων φαρμακείων είναι κρίσιμη, ειδικά για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εξυπηρέτηση από τα απογεύματα και τις νυχτερινές ώρες. Η ανακοίνωση του συλλόγου βασίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία εφημεριών του νομού.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Λόγω των ανακοινωμένων αλλαγών, συνιστάται στους κατοίκους και στους επισκέπτες:

Να ελέγχουν την ενημέρωση πριν μεταβούν στο φαρμακείο, καθώς υπάρχουν πρόσφατες τροποποιήσεις στα προγράμματα.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικά (όπου υπάρχει διαθέσιμο τηλέφωνο) για επιβεβαίωση της εφημερίας.

Να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα για συνταγογράφηση ή στοιχεία φαρμάκων που λαμβάνουν τακτικά.

Η παρουσία εφημερευόντων φαρμακείων στις παραλιακές κοινότητες όπως η Παραλία Κατερίνης, ο Πλαταμώνας και η Λεπτοκαρυά είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή την περίοδο, καθώς η ζήτηση για φαρμακευτική περίθαλψη αυξάνεται με την τουριστική κίνηση.

Περιοχή Αναφορά στην ενημέρωση Κατερίνη / Παραλία Κατερίνης Αλλαγές εφημεριών Λιτόχωρο Εφημερεύοντα & Ανοιχτά Πλαταμώνας Ενημερώσεις αλλαγών Καλλιθέα Αλλαγές εφημεριών Κορινός Τροποποιήσεις εφημεριών Κολινδρό Αλλαγές εφημεριών Αιγίνιο Εφημερεύοντα & Ανοιχτά Λεπτοκαρυά Εφημερεύοντα & Ανοιχτά

Η παρούσα ενημέρωση προέρχεται από τα διαθέσιμα στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας για την ημερομηνία 07/07/2026. Για λεπτομέρειες συγκεκριμένων ωραρίων και τηλέφωνα φαρμακείων, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στις επίσημες ανακοινώσεις του συλλόγου ή στις τοπικές ενημερωτικές πηγές.

Η διαθεσιμότητα εφημερευόντων φαρμακείων στις περιοχές του νομού αποτελεί στοιχείο δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.