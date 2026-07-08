Ποια φαρμακεία εφημερεύουν σήμερα (07/07/2026) σε Κατερίνη και Πιερία

Ενημέρωση για εφημερεύοντα φαρμακεία στην Πιερία (07/07/2026)
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας δημοσιοποίησε τη λίστα με τα εφημερεύοντα και ανοιχτά φαρμακεία για σήμερα, 07/07/2026. Η καταγραφή καλύπτει κεντρικές περιοχές του νομού, με έμφαση στις δημοφιλείς παραθαλάσσιες ζώνες που αυτή την εποχή δέχονται αυξημένη επισκεψιμότητα.
"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγιναν οι εξής αλλαγές εφημεριών:"
Στη σχετική ενημέρωση σημειώνονται μεταβολές στα ωράρια και στις τοποθεσίες εφημεριών σε οικισμούς όπου το ενδιαφέρον των πολιτών είναι αυξημένο. Οι περιοχές που αναφέρονται ρητά στην ενημέρωση είναι οι εξής:
- Κατερίνη (συμπεριλαμβανομένης της Παραλίας Κατερίνης)
- Λιτόχωρο
- Πλαταμώνας
- Καλλιθέα
- Κορινός
- Κολινδρό
- Αιγίνιο
- Λεπτοκαρυά
Για κατοίκους και επισκέπτες, η κατά τόπους παρουσία εφημερευόντων φαρμακείων είναι κρίσιμη, ειδικά για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εξυπηρέτηση από τα απογεύματα και τις νυχτερινές ώρες. Η ανακοίνωση του συλλόγου βασίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία εφημεριών του νομού.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
Λόγω των ανακοινωμένων αλλαγών, συνιστάται στους κατοίκους και στους επισκέπτες:
- Να ελέγχουν την ενημέρωση πριν μεταβούν στο φαρμακείο, καθώς υπάρχουν πρόσφατες τροποποιήσεις στα προγράμματα.
- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικά (όπου υπάρχει διαθέσιμο τηλέφωνο) για επιβεβαίωση της εφημερίας.
- Να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα για συνταγογράφηση ή στοιχεία φαρμάκων που λαμβάνουν τακτικά.
Η παρουσία εφημερευόντων φαρμακείων στις παραλιακές κοινότητες όπως η Παραλία Κατερίνης, ο Πλαταμώνας και η Λεπτοκαρυά είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή την περίοδο, καθώς η ζήτηση για φαρμακευτική περίθαλψη αυξάνεται με την τουριστική κίνηση.
|Περιοχή
|Αναφορά στην ενημέρωση
|Κατερίνη / Παραλία Κατερίνης
|Αλλαγές εφημεριών
|Λιτόχωρο
|Εφημερεύοντα & Ανοιχτά
|Πλαταμώνας
|Ενημερώσεις αλλαγών
|Καλλιθέα
|Αλλαγές εφημεριών
|Κορινός
|Τροποποιήσεις εφημεριών
|Κολινδρό
|Αλλαγές εφημεριών
|Αιγίνιο
|Εφημερεύοντα & Ανοιχτά
|Λεπτοκαρυά
|Εφημερεύοντα & Ανοιχτά
Η παρούσα ενημέρωση προέρχεται από τα διαθέσιμα στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας για την ημερομηνία 07/07/2026. Για λεπτομέρειες συγκεκριμένων ωραρίων και τηλέφωνα φαρμακείων, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στις επίσημες ανακοινώσεις του συλλόγου ή στις τοπικές ενημερωτικές πηγές.
Η διαθεσιμότητα εφημερευόντων φαρμακείων στις περιοχές του νομού αποτελεί στοιχείο δημόσιας υγείας και ασφάλειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.