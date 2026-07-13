Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα για Κιλκίς και Θεσσαλονίκη — αυξημένη ετοιμότητα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει Κιλκίς και Θεσσαλονίκη σε κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή). Συστάσεις προς πολίτες και τοπικές αρχές για αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Προειδοποίηση και μέτρα για κατοίκους και υπηρεσίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει χάρτη κινδύνου που θέτει τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς στην κατηγορία κινδύνου 4 – Πολύ υψηλή για την προσεχή Δευτέρα. Η ένδειξη αυτή σηματοδοτεί αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης δασικών ή άλλων πυρκαγιών και ενεργοποιεί μέτρα ετοιμότητας τόσο σε επίπεδο κρατικών υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων.

Στο πλαίσιο της προειδοποίησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Για την τοπική κοινωνία του Κιλκίς, η προειδοποίηση αυτή απαιτεί προσοχή στις εξής βασικές ενέργειες αυτοπροστασίας:

Αποφεύγετε κάθε καύση αγρών, ξερών χόρτων ή κλαδιών — η καύση απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Μην χρησιμοποιείτε υπαίθριες ψησταριές ή μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες σε μικρή απόσταση από χόρτα και θάμνους.

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή άλλα αναφλέξιμα αντικείμενα σε υπαίθριους χώρους.

Ειδοποιήστε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 εάν αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά.

Η ειδοποίηση καλύπτει επίσης περιοχές που τίθενται σε «κίτρινο» συναγερμό, όπως σημεία της Χαλκιδικής (Κασσάνδρα, Σιθωνία), τον Έβρο, τη Ροδόπη, τη Μαγνησία, τα Επτάνησα και νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου. Η διαβάθμιση αυτή υποδεικνύει ότι οι πολίτες και σε αυτές τις περιοχές πρέπει να τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας, αν και ο κίνδυνος είναι επίπεδο χαμηλότερο από αυτόν του πορτοκαλί συναγερμού.

Για τους κατοίκους του νομού Κιλκίς, η έγκαιρη προετοιμασία έχει πρακτική σημασία: καθαρισμός γύρω από κατοικίες από εύφλεκτα υλικά, εξασφάλιση πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ενημέρωση ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα) για σχέδιο απομάκρυνσης, εφόσον απαιτηθεί. Οι τοπικές τεχνικές υπηρεσίες και οι δημοτικές υπηρεσίες είναι ήδη σε επαφή με την Περιφέρεια για συντονισμό ενεργειών.

Περιοχή Επίπεδο Κινδύνου Κιλκίς 4 - Πολύ υψηλή Θεσσαλονίκη 4 - Πολύ υψηλή Κασσάνδρα, Σιθωνία, Έβρος, Ροδόπη, Μαγνησία, Επτάνησα, νησιά Αιγαίου Κίτρινο (χαμηλότερο επίπεδο)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η καύση αγρών απαγορεύεται και συνιστάται στους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας και επιπλέον πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα civilprotection.gov.gr.

Η ενημέρωση και η τήρηση των κανόνων από όλους τους κατοίκους της περιοχής μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκτεταμένων συμβάντων και διευκολύνουν το έργο των δυνάμεων καταστολής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.