Προχωρά στο Μαρούσι το έργο συνδέσεων ακινήτων στο δίκτυο ακαθάρτων

Σε εξέλιξη το έργο αποχέτευσης στο Μαρούσι: πάνω από <strong>100</strong> νέες συνδέσεις έχουν ολοκληρωθεί, με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της λειτουργίας του δικτύου.

Εργασίες σύνδεσης ακινήτων και επεκτάσεις αγωγών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο Μαρούσι το έργο «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων», μία παρέμβαση υποδομής που στοχεύει στην ενίσχυση του αποχετευτικού συστήματος της πόλης και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αφορά στην κατασκευή νέων συνδέσεων ακινήτων με το κεντρικό δίκτυο και στις απαραίτητες επεκτάσεις αγωγών όπου αυτές απαιτούνται, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου, οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 100 νέες συνδέσεις αποχέτευσης. Η ολοκλήρωση αυτών των συνδέσεων δίνει οριστική λύση σε αντίστοιχα αιτήματα πολιτών και μειώνει τις δυσλειτουργίες που προκαλούνται από ανεπαρκή δίκτυα.

Εμβέλεια έργου : σύνδεση ακινήτων στο κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων.

: σύνδεση ακινήτων στο κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων. Έργα συμπληρωματικά : επεκτάσεις αγωγών όπου κρίνεται απαραίτητο.

: επεκτάσεις αγωγών όπου κρίνεται απαραίτητο. Επίβλεψη: αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου.

Οι εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση και τη μικρότερη δυνατή όχληση για τους κατοίκους. Η πρόοδος όπως καταγράφεται από τις υπηρεσίες αποτυπώνει συστηματική υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων και συντονισμό ανάμεσα στα συνεργεία και τις δημοτικές υπηρεσίες.

«Η συνεχής πρόοδος του έργου και η ολοκλήρωση περισσότερων από 100 νέων συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων αποδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε σημαντικές παρεμβάσεις υποδομής για την πόλη μας.»

Η δήλωση αυτή, που προέρχεται από τη διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου, τονίζει το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα του έργου: στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών υποδομών απέναντι σε ενδεχόμενες περιόδους έντονης υδρολογικής πίεσης.

Από την άποψη της τοπικής διαχείρισης, η ολοκλήρωση των συνδέσεων συνεπάγεται μειωμένο ρίσκο διαρροών και ανεξέλεγκτων εκροών στο περιβάλλον, καλύτερο έλεγχο των δικτύων και περιορισμό έκτακτων επεμβάσεων που προκαλούν όχληση σε κατοίκους και κυκλοφορία. Το εγχείρημα περιλαμβάνει τεχνικές παρεμβάσεις οι οποίες, σύμφωνα με το δελτίο, θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό μέχρι την πλήρη κάλυψη των αναγκών.

Στοιχείο Κατάσταση Νέες συνδέσεις Περισσότερες από 100 Επίβλεψη Τεχνικές υπηρεσίες Δήμου Αμαρουσίου Στόχος Πλήρης κάλυψη αναγκών, ελαχιστοποίηση όχλησης

Για τους κατοίκους του Μαρουσίου η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, πιο αξιόπιστες υποδομές και μικρότερο αριθμό έκτακτων βλαβών που απαιτούν άμεσες επεμβάσεις. Η δημοτική διοίκηση αναφέρει ότι το έργο θα συνεχιστεί με σκοπό την ολοκλήρωση των απαιτούμενων συνδέσεων και των επεκτάσεων αγωγών όπου χρειάζεται, χωρίς να προσδιορίζονται στο παρόν χρονοδιαγράμματα πέραν της συνέχισης του προγραμματισμού.