Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι για την εμπρηστική επίθεση στην Marfin του 2010

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας διέταξαν την προσωρινή κράτηση των δύο 42χρονων που κατηγορούνται για την φωτιά στην τράπεζα Marfin στις 5 Μαΐου 2010, υπόθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών υπαλλήλων.

Νέα εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση της Marfin

Σε μια εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο μια από τις πιο οδυνηρές στιγμές των κοινωνικών αναταραχών της τελευταίας δεκαετίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας διέταξαν την προσωρινή κράτηση των δύο ανδρών, ηλικίας 42 ετών, που συνελήφθησαν με την κατηγορία της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στις 5 Μαΐου 2010. Η απόφαση ελήφθη μετά από πολύωρες απολογίες στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, παρουσία αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Το τραγικό συμβάν του 2010 είχε ως συνέπεια τον θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας και παραμένει ένα σημείο αναφοράς στην δημόσια συζήτηση για την ευθύνη, την τιμωρία και τη μνήμη των θυμάτων. Η υπόθεση ξαναμπαίνει έτσι στη φάση της δικαστικής διερεύνησης με κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που διαμορφώθηκε από τις Αρχές:

Ο πρώτος 42χρονος, με καταγωγή από το Χαλάνδρι , φέρεται ότι κατέστρεψε τη βιτρίνα της τράπεζας χρησιμοποιώντας βαριοπούλα .

, φέρεται ότι κατέστρεψε τη βιτρίνα της τράπεζας χρησιμοποιώντας . Ο δεύτερος 42χρονος, που διέμενε στην περιοχή της Πλατείας Αμερικής , κατηγορείται ότι είχε καθοδηγητικό ρόλο, δίνοντας οδηγίες στους συνεργούς.

, κατηγορείται ότι είχε καθοδηγητικό ρόλο, δίνοντας οδηγίες στους συνεργούς. Μια 46χρονη, που βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται ότι μετέφερε το σακίδιο με τους εμπρηστικούς μηχανισμούς και αναμένεται η μεταγωγή της στην Ελλάδα μετά από διαδικασία έκδοσης.

Η 46χρονη παρουσιάστηκε εν τέλει ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου, όπου αποδέχθηκε το αίτημα έκδοσης και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα που παρέχει το βρετανικό δίκαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέγραψε δήλωση ότι δεν θα ανακαλέσει την απόφασή της και αναμένεται να αερομεταφερθεί στη χώρα, συνοδευόμενη από αστυνομική δύναμη.

Πρόσωπο Ηλικία Φερόμενος ρόλος / Κατοικία Πρώτος συλληφθείς 42 Καταγόμενος από Χαλάνδρι · φέρεται να έσπασε τη βιτρίνα με βαριοπούλα Δεύτερος συλληφθείς 42 Διαμένοντας στην Πλατεία Αμερικής · φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο Ε.Α. 46 Βρισκόταν στη Μεγάλη Βρετανία · φέρεται ότι μετέφερε σακίδιο με μηχανισμούς

Η δίωξη που τους βαρύνει περιλαμβάνει, κατά τις ανακοινώσεις, κακουργηματικές πράξεις και στοιχεία που συνδέουν τις ενέργειές τους με την τραγωδία. Οι συνήγοροι των δύο ανδρών είχαν προσκομίσει υπόμνημα πριν από την έναρξη των απολογιών, αίτημα που κατατίθεται συνήθως στη φάση της ανάκρισης.

Η επόμενη φάση της υπόθεσης αναμένεται να επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την άφιξη της 46χρονης στην Ελλάδα και στην κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων από την ΕΛ.ΑΣ. και την προανακριτική αρχή. Η προσωρινή κράτηση, όπως αποφασίστηκε, σηματοδοτεί ότι το δικαστικό σύστημα θα συνεχίσει την διερεύνηση σε βάθος, με στόχο τη διακρίβωση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Για τις οικογένειες των θυμάτων και για την κοινή γνώμη, η εξέλιξη αυτή ξαναφέρνει στην επιφάνεια τα ερωτήματα περί ευθυνών και τιμωρίας για τα εγκλήματα που συνδέονται με τις κοινωνικές αναταραχές της περιόδου. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά, τόσο για τα νομικά της στάδια όσο και για τον συμβολισμό της στην προσπάθεια αποκατάστασης της μνήμης των θυμάτων.