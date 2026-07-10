Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην Σπάρτη: ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει διακοπή ηλεκτροδότησης την Παρασκευή 10/7, 08:00–10:30, σε πολλές κοινότητες του Δήμου Σπάρτης λόγω τεχνικών εργασιών. Συμβουλές ασφαλείας και προειδοποίηση για επανατροφοδότηση χωρίς προειδοποίηση.

Προγραμματισμένη διακοπή για εργασίες στο δίκτυο

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει προγραμματισμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης την Παρασκευή 10 Ιουλίου για περιοχές του Δήμου Σπάρτης, από 08:00 έως 10:30, εξαιτίας αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Η διακοπή αφορά μεγάλο φάσμα κοινοτήτων, από πεδινές έως ορεινές τοποθεσίες, και έχει στόχο τη συντήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας της τροφοδότησης.

Η ενημέρωση επισημαίνει ότι λόγω της φύσης των εργασιών η επανατροφοδότηση του δικτύου μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και ακόμα και πριν από την αναφερόμενη ώρα, οπότε οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν ότι το ρεύμα ενδέχεται να αποκατασταθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Πρωινές ώρες: 08:00–10:30 (προγραμματισμένο)

08:00–10:30 (προγραμματισμένο) Αιτίες: τεχνικές εργασίες στο δίκτυο

τεχνικές εργασίες στο δίκτυο Προειδοποίηση: επανατροφοδότηση χωρίς ενημέρωση

Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς ρεύμα

Οι τοπικές κοινότητες που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χωριά και οικισμούς σε διάφορα σημεία του δήμου. Ενδεικτικά:

Γούναρι

Καλάμι

Άγιος Ιωάννης

Τσεραμιό

Καμάρες

Πολύδεντρο

Συκαράκι

Αναβρυτή

Κεφαλάρι

Τρύπη

Ταϋγέτη

Μυστράς

Παρόρι

Πικουλιάνικα

Αγία Ειρήνη

Σοχάς

Λογγάστρα

Σουστιάνοι

Καστρί

Καστόρι

Βορδόνια

Γεωργίτσι

Λογκανίκος

Πελλάνα

Κυπαρίσσι

Παρδάλι

Αγόριανη

Άγιος Κωνσταντίνος

Μπουζανέικα (οικισμός)

Γιακουμέικα (οικισμός)

«Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Για λόγους ασφαλείας ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε οποιοδήποτε στοιχείο του δικτύου, ακόμη κι αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και να τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς απόστασης.

Παράμετρος Πληροφορία Ημερομηνία 10 Ιουλίου Ώρες 08:00–10:30 (προγραμματισμένο) Αιτία Τεχνικές εργασίες στο δίκτυο

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες των περιοχών αυτών καλούνται να λάβουν προληπτικά μέτρα: να ασφαλίσουν ευαίσθητα ηλεκτρικά όργανα, να έχουν εφεδρική παροχή ψύξης/θέρμανσης όπου είναι απαραίτητο και να αποφύγουν εργασίες κοντά σε στοιχεία του δικτύου. Επιπλέον, όσοι χρησιμοποιούν ιατρικές συσκευές εξαρτώμενες από ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να μεριμνήσουν για εναλλακτικές λύσεις ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ενημέρωση για τυχόν αλλαγές ή ανανεώσεις θα γίνει μέσω των καναλιών του ΔΕΔΔΗΕ και των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Οι πολίτες συνιστάται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τυχόν μεταβολές του προγράμματος.