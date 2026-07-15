Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος τη Δευτέρα 20/7 σε δρόμους του Κιλκίς και στο Νέο Σάντα

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει εργασίες στο δίκτυο με διακοπές σε κεντρικές οδούς του Κιλκίς μεταξύ 07:00–10:00 και σε τμήμα του Νέου Σάντα 09:00–11:00. Οδηγίες ασφαλείας για κατοίκους και επιχειρήσεις.

Προγραμματισμένες εργασίες και περιοχές που θα επηρεαστούν

Από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτυού Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έγινε γνωστό ότι την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 θα γίνουν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακοπές ρεύματος σε σημεία του αστικού ιστού του Κιλκίς και σε τμήμα του οικισμού Νέος Σάντας. Οι ώρες και οι αντίστοιχες περιοχές ανακοινώθηκαν επίσημα και αφορούν κυρίως κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στο Κιλκίς, η διακοπή έχει προγραμματιστεί από 07:00 έως 10:00 και αφορά σειρά οδών γύρω από το κέντρο και γειτονικές γειτονιές. Επιπλέον, στον οικισμό Ν. Σάντα προβλέπεται διακοπή από 09:00 έως 11:00 για το τμήμα του χωριού που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση.

Πίνακας με ώρες και περιοχές

Ώρα Περιοχή 07:00–10:00 Οδικοί άξονες και κεντρικές οδοί του Κιλκίς (όπως ανακοινώθηκαν) 09:00–11:00 Τμήμα του οικισμού Νέος Σάντας

Συμβουλές προς κατοίκους και επιχειρήσεις

Προγραμματίστε τις ηλεκτρικές σας συσκευές ώστε να μη χρησιμοποιούνται κατά τις ώρες της διακοπής.

Αποσυνδέστε ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε ζημιές από πιθανές μεταπτώσεις τάσης.

Αποφύγετε την επαφή με τυχόν κατεστραμμένους ή κατεναυλωμένους αγωγούς που μπορεί να βρίσκονται στο έδαφος.

Σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή με ψυγεία τροφίμων, λάβετε μέτρα για τη διατήρηση της ψύξης.

Στην επίσημη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνεται ότι τα συνεργεία θα κάνουν «κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών το συντομότερο δυνατόν και την επαναφορά του ρεύματος σε χρόνο μικρότερο της προγραμματισμένης διακοπής».

«Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών το συντομότερο δυνατόν...»

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει επίσης ότι για λόγους ασφάλειας οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, συνεπώς απαιτείται προσοχή από τους κατοίκους. Οι πολίτες που εντοπίσουν προβλήματα ή κατεστραμμένους αγωγούς καλούνται να αποφύγουν κάθε επαφή και να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τους κατοίκους του Κιλκίς η ενημέρωση αυτή έχει άμεση σημασία: πέρα από την προσωρινή αναστάτωση, οι προγραμματισμένες διακοπές επηρεάζουν υπηρεσίες, καταστήματα και προσωπικές δραστηριότητες. Συνιστάται στους δημότες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ιδιαίτερα όσοι εργάζονται με εξοπλισμό ευαίσθητο σε διακοπές ρεύματος ή διατηρούν ψυγεία/καταψύκτες σε επιχειρήσεις.