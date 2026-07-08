Πρόσκληση σε αμπελουργούς της Λακωνίας για αναδιάρθρωση - προθεσμία έως 28/7/2026

Κάλεσμα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων που αφορά την αμπελουργική περίοδο 2026-2027. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 28 Ιουλίου 2026 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.
Η υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνοδευόμενη από τον Αναλυτικό Πίνακα Στοιχείων Αμπελοτεμαχίων. Η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνο αν έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα του αιτούντα και των αμπελοτεμαχίων.
- Ελάχιστη έκταση: το αμπελοτεμάχιο πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 στρέμματα.
- Οικονομική ενίσχυση: καταβάλλεται εφάπαξ και δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή.
- Ολοκλήρωση παρεμβάσεων: οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υλοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες δράσεις έως τις 10 Ιουνίου 2027.
- Αποχώρηση μετά έγκρισης: παραγωγοί που θα αποχωρήσουν οικειοθελώς μετά την έγκριση εξαιρούνται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους.
Για τους παραγωγούς της Λακωνίας, το πρόγραμμα αποτελεί ευκαιρία για ανανέωση των αμπελώνων, προσαρμογή σε σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η ψηφιακή υποβολή απλοποιεί τις διαδικασίες, αλλά απαιτεί προσοχή στη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών ώστε να αποφευχθούν αποκλεισμοί για τυπικούς λόγους.
|Θέμα
|Λεπτομέρεια
|Προθεσμία υποβολής
|28/07/2026
|Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση
|0,5 στρέμματα
|Ημερομηνία ολοκλήρωσης δράσεων
|10/06/2027
|Επικοινωνία Π.Ε. Λακωνίας
|Τηλ. 27313 63323
Email d.georgias5@lakonia.gr
Πρακτικές επισημάνσεις για τους ενδιαφερόμενους:
- Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία όλων των αμπελοτεμαχίων είναι ενημερωμένα και αντιστοιχούν στο Κτηματολόγιο/Μητρώο σας.
- Φροντίστε για την ψηφιακή σάρωση και σωστή μορφοποίηση των δικαιολογητικών πριν την ανάρτηση.
- Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την επιλεξιμότητα τεμαχίων ή για την συμπλήρωση του Αναλυτικού Πίνακα, απευθυνθείτε εγκαίρως στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο για την τοπική αμπελουργία, τόσο επειδή ενθαρρύνει την ανανέωση φυτεύσεων και τεχνικών όσο και γιατί διευκολύνει επενδύσεις χωρίς την επιβάρυνση εγγυητικών. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις προθεσμίες και τους όρους αποκλεισμού προκειμένου να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης.