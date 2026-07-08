Πρόσκληση σε αμπελουργούς της Λακωνίας για αναδιάρθρωση - προθεσμία έως 28/7/2026

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας καλεί ενδιαφερόμενους αμπελουργούς να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων για την περίοδο 2026-2027 έως τις 28 Ιουλίου 2026. Ενημερωτικά στοιχεία για δικαιολογητικά, ελάχιστη έκταση και όρους υλοποίησης.

Κάλεσμα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων που αφορά την αμπελουργική περίοδο 2026-2027. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 28 Ιουλίου 2026 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

Η υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνοδευόμενη από τον Αναλυτικό Πίνακα Στοιχείων Αμπελοτεμαχίων. Η αίτηση θεωρείται έγκυρη μόνο αν έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα του αιτούντα και των αμπελοτεμαχίων.

Ελάχιστη έκταση : το αμπελοτεμάχιο πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 στρέμματα .

: το αμπελοτεμάχιο πρέπει να υπερβαίνει τα . Οικονομική ενίσχυση : καταβάλλεται εφάπαξ και δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή.

: καταβάλλεται εφάπαξ και δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή. Ολοκλήρωση παρεμβάσεων : οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υλοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες δράσεις έως τις 10 Ιουνίου 2027 .

: οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υλοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες δράσεις έως τις . Αποχώρηση μετά έγκρισης: παραγωγοί που θα αποχωρήσουν οικειοθελώς μετά την έγκριση εξαιρούνται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους.

Για τους παραγωγούς της Λακωνίας, το πρόγραμμα αποτελεί ευκαιρία για ανανέωση των αμπελώνων, προσαρμογή σε σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η ψηφιακή υποβολή απλοποιεί τις διαδικασίες, αλλά απαιτεί προσοχή στη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών ώστε να αποφευχθούν αποκλεισμοί για τυπικούς λόγους.

Θέμα Λεπτομέρεια Προθεσμία υποβολής 28/07/2026 Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση 0,5 στρέμματα Ημερομηνία ολοκλήρωσης δράσεων 10/06/2027 Επικοινωνία Π.Ε. Λακωνίας Τηλ. 27313 63323

Email d.georgias5@lakonia.gr

Πρακτικές επισημάνσεις για τους ενδιαφερόμενους:

Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία όλων των αμπελοτεμαχίων είναι ενημερωμένα και αντιστοιχούν στο Κτηματολόγιο/Μητρώο σας.

Φροντίστε για την ψηφιακή σάρωση και σωστή μορφοποίηση των δικαιολογητικών πριν την ανάρτηση.

Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την επιλεξιμότητα τεμαχίων ή για την συμπλήρωση του Αναλυτικού Πίνακα, απευθυνθείτε εγκαίρως στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο για την τοπική αμπελουργία, τόσο επειδή ενθαρρύνει την ανανέωση φυτεύσεων και τεχνικών όσο και γιατί διευκολύνει επενδύσεις χωρίς την επιβάρυνση εγγυητικών. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις προθεσμίες και τους όρους αποκλεισμού προκειμένου να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης.