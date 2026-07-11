Προσοχή στους σταθμούς Λεπτοκαρυάς–Πλαταμώνα: πώς να αποφύγετε διπλή χρέωση 0,80€

Οδηγίες για την αποφυγή διπλής επιβάρυνσης στα πλευρικά διόδια Πλαταμώνα: κρατήστε την απόδειξη από τη Λεπτοκαρυά και επιδείξτε την στον υπάλληλο. Το ζήτημα αναδεικνύει ελλιπή σήμανση και προκαλεί σύγχυση στους διερχόμενους οδηγούς.

Στην καρδιά του καλοκαιριού, πολλοί οδηγοί που κατευθύνονται προς τις παραλίες της Πιερίας και της γύρω περιοχής αντιμετωπίζουν ένα απλό αλλά επίπονο πρόβλημα: την πιθανότητα διπλής χρέωσης στους σταθμούς διοδίων μεταξύ Λεπτοκαρυάς και Πλαταμώνα. Η λύση υπάρχει αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή, με αποτέλεσμα επιπλέον οικονομική επιβάρυνση σε καθημερινή βάση.

Πού βρίσκεται το πρόβλημα

Η διαδικασία που προκαλεί την ασάφεια είναι η εξής: ο οδηγός πληρώνει κανονικά στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς. Λίγα χιλιόμετρα μετά, συναντά τα πλευρικά διόδια του Πλαταμώνα. Αν το όχημα διαθέτει πομποδέκτη, το σύστημα αναγνωρίζει τη διέλευση και εφαρμόζεται η σχετική απαλλαγή. Όμως αν η πληρωμή στη Λεπτοκαρυά έγινε με μετρητά ή κάρτα, ο ίδιος οδηγός μπορεί να επιβαρυνθεί ξανά εάν δεν κρατήσει και δεν επιδείξει το παραστατικό στον υπάλληλο του Πλαταμώνα.

Τι πρέπει να κάνετε για να μην χρεωθείτε δεύτερη φορά

Φυλάξτε την απόδειξη που λαμβάνετε από τον σταθμό της Λεπτοκαρυάς .

που λαμβάνετε από τον σταθμό της . Σε περίπτωση διέλευσης από τα πλευρικά διόδια του Πλαταμώνα και πληρωμής χωρίς πομποδέκτη, επιδείξτε την απόδειξη στον υπάλληλο.

Ελέγξτε την πινακίδα ενημέρωσης πριν από τα διόδια — ωστόσο σημειώνεται ότι η σήμανση μπορεί να μην είναι επαρκής για όλους τους οδηγούς.

Το ποσό που υπόκειται σε διπλή χρέωση για Ι.Χ. κατηγορίας 2 είναι 0,80 ευρώ. Η δυνατότητα απαλλαγής υφίσταται, αλλά εξαρτάται από την επίδειξη του παραστατικού στον υπάλληλο των πλευρικών διοδίων.

Τοπικές επισημάνσεις και συνέπειες

Η ανάρτηση επισκέπτριας της Πιερίας κατέδειξε ότι το ζήτημα δεν είναι νέο, αλλά παραμένει πρόβλημα στη διαδρομή προς τον Πλαταμώνα, τους Νέους Πόρους και τις βόρειες παραλίες. Πολλοί επισκέπτες, ειδικά όσοι δεν έχουν ταξιδέψει ξανά στην περιοχή, δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση και δεν υποψιάζονται ότι θα χρειαστεί η απόδειξη λίγα χιλιόμετρα αργότερα.

Οι οδηγοί αναφέρουν ότι η ενημέρωση περιορίζεται σε μια πινακίδα πριν από τα διόδια του Πλαταμώνα, την οποία πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν αφού η προσοχή τους είναι στραμμένη στην επιλογή λωρίδας και στη ροή της κυκλοφορίας. Επιπλέον, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν υπάρχει εμφανής υπενθύμιση στα ταμεία της Λεπτοκαρυάς ότι η απόδειξη θα χρειαστεί αργότερα.

Στοιχείο Πληροφορία Σταθμοί Λεπτοκαρυά — Πλαταμώνας Κίνδυνος Διπλή χρέωση για Ι.Χ. κατηγ. 2 Ποσό 0,80 €

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πιερίας, η πρόταση είναι σαφής: να διατηρούν κάθε απόδειξη διοδίων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδρομή και, όπου είναι δυνατό, να προτιμούν πομποδέκτη για αυτόματη αναγνώριση και αποφυγή συγχύσεων. Παράλληλα, η εμπειρία αυτή επισημαίνει την ανάγκη για βελτιωμένη σήμανση και ενημέρωση στα σημεία πληρωμής, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής και να αποφεύγονται οι περιττές χρεώσεις.