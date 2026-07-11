Σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης με επιπτώσεις για τη Νιγρίτα: εγκεκριμένα έργα και χρηματοδοτήσεις

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση για τη διευθέτηση τμήματος του χειμάρρου Ευκαρπίας και για συνολικότερο αντιπλημμυρικό πρόγραμμα στην Π.Ε. Σερρών. Τι σημαίνει για τη Νιγρίτα, χρονοδιάγραμμα και ποσά.

Εργα για την προστασία από πλημμύρες που επηρεάζουν και τη Νιγρίτα

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών εισέρχεται, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο της τοπικής εφημερίδας, σε νέα φάση υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων. Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνεται η διευθέτηση τμήματος του χειμάρρου Ευκαρπίας, χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ με ποσό 3,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα γίνεται αναφορά σε ευρύτερο έργο συνολικού προϋπολογισμού 13.436.740 ευρώ που εντάσσεται στο ίδιο πρόγραμμα παρέμβασης στην Π.Ε. Σερρών.

Η σημασία των συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τους κατοίκους της Νιγρίτας είναι προφανής: ο χειμάρρος Ευκαρπίας επηρεάζει την υδρολογική διαχείριση της περιοχής και παρεμβάσεις στη ροή και τη διευθέτησή του μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πλημμυρών σε οικισμούς, δρόμους και αγροτικές εκτάσεις.

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για διευθέτηση τμήματος χειμάρρου: 3,4 εκατ. € .

. Σημειωμένο ευρύτερο αντιπλημμυρικό έργο στην Π.Ε. Σερρών: 13.436.740 € .

. Το έργο εντάσσεται σε πολιτικές υποδομής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για την προστασία πολιτών και περιουσιών.

«Η σημερινή ανακοίνωση του νέου σχήματος διοίκησης σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας συλλογικής προσπάθειας με κοινό προσανατολισμό, ξεκάθαρο σχέδιο και σταθερή προσήλωση στην αποστολή που υπηρετούμε για την Κεντρική Μακεδονία.»

Από το δημοσίευμα δεν προκύπτει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή τεχνικές προδιαγραφές για τη διευθέτηση του συγκεκριμένου τμήματος του χειμάρρου. Ωστόσο, το γεγονός της έγκρισης της χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος υποδηλώνει ότι το έργο εισέρχεται στη διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης σε επόμενα στάδια.

Για την τοπική κοινωνία της Νιγρίτας αυτό σημαίνει τα εξής πρακτικά αποτελέσματα, εφόσον το έργο προχωρήσει: μείωση του κινδύνου καταστροφών σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, προστασία αγροτικών εκτάσεων και οδικών αξόνων, καθώς και δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού για ιδιοκτήτες ακινήτων σε ζώνες πλημμύρας.

Στο άμεσο μέλλον, οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να αναζητήσουν λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης, τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και τις ενδεχόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η πληροφόρηση αυτή είναι απαραίτητη ώστε να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι τοπικές επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ενημέρωσης και προστασίας.

Παράμετρος Ποσό Διευθέτηση τμήματος χειμάρρου Ευκαρπίας 3,4 εκατ. € Συνολικό αντιπλημμυρικό έργο Π.Ε. Σερρών 13.436.740 €

Η τοπική δημοσιογραφία θα παρακολουθεί τις επόμενες κινήσεις της Περιφέρειας και των τεχνικών υπηρεσιών για την έκδοση διακηρύξεων, την έναρξη εργασιών και κάθε δράση που θα επηρεάσει άμεσα τη Νιγρίτα και τις γύρω κοινότητες.